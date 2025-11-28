क्या है 67 एक्शन, जिसे करने पर स्कूल टीचर से 'डांट' खा गए ब्रिटिश पीएम!

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना पीटरबरो की वेलैंड अकैडमी में हुई, जहां बच्चों ने उन्हें मशहूर ‘6-7’ एक्शन करने के लिए मना लिया. यह वही मीम-स्टाइल ट्रेंड है जो इन दिनों बच्चों और किशोरों में काफी लोकप्रिय है. लेकिन यह भी सही है कि कई स्कूलों में इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि यह कक्षाओं में अनुशासन बिगाड़ता है.

वायरल वीडियो में दिखता है कि जब बच्चे ‘6-7’ जेस्चर करते हैं तो कीयर स्टार्मर भी मुस्कुराते हुए वही हाथ का मूवमेंट कॉपी कर देते हैं. तभी एक टीचर उन्हें रोकते हुए कहती है कि बच्चे यह करते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है.इस पर स्टार्मर हंसते हुए जवाब देते हैं-मैंने शुरू नहीं किया, मिस.इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

आखिर यह ‘6-7’ ट्रेंड क्या है

डिक्शनरी डॉट कॉम ने ‘67’ को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है. पिछले एक साल में यह स्लैंग इतना वायरल हुआ कि बच्चे, किशोर, कंटेंट क्रिएटर्स और मीम पेज–सब इसे इस्तेमाल करने लगे. टिकटॉक और मीम कल्चर ने इसे नई पीढ़ी की पहचान जैसा बना दिया.इसका मतलब किसी तय शब्द की तरह नहीं है. डिक्शनरी डॉट कॉम के अनुसार,'थोड़ा-बहुत', 'शायद', 'ऐसा-वैसा' जैसा भाव इसमें देखा जा सकता है.

यह शब्द आया कहां से

इस ट्रेंड की जड़ें वर्ष 2024 में हिप-हॉप कलाकार स्क्रिल्ला के गाने 'डूट डूट (6 7)' से मानी जाती हैं. इस गाने में दोहराई गई लाइन (6 7) टिकटॉक पर जमकर वायरल हुई.यह ट्रेंड तब और उछला जब एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कैमरे की तरफ देखकर जोर से 'सिक्स सेवन' चिल्लाता है. इंटरनेट ने उसे 'द 67 किड' का नाम दे दिया.उस बच्चे के चेहरे के भाव और हाथों का ऊपर-नीचे हिलता हुआ जेस्चर मीम का सिग्नेचर बन गया.

