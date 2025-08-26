scorecardresearch
 

सिर्फ आलू खाता था बच्चा... 7 साल तक और कुछ नहीं चखा, जानें क्या थी वजह

सात साल के एक बच्चे को सिर्फ आलू खाना पसंद था. उसे आलू खाने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि 7 साल तक उसने इसके सिवा कुछ और खाया ही नहीं. कुछ भी खाने से उसे उल्टी होने लगती थी. फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब वह सबकुछ खाने लगा है. जानें बच्चे की सिर्फ आलू खाने की आदत और उससे छुटकारा पाने की कहानी.

बच्चे ने 7 साल तक आलू के सिवा कुछ नहीं खाया (Photo - AI Generated)
यूके में 8 साल का एक लड़का सिर्फ आलू खाकर जिंदा था. उसे आलू के सिवा कुछ और खाना अच्छा ही नहीं लगता था. बच्चे के माता-पिता का कहना है कि काफी छोटी उम्र से ही उसने आलू के अलावा कुछ भी खाना बंद कर दिया था.  दूसरे फल और सब्जी को खाते ही उसे उल्टी आने लगती थी. बच्चे के इस विकार से माता-पिता काफी परेशान थे. 

डेली स्टार यूके की रिपोर्ट के मुताबिक,  8 साल का एक बच्चा खाने में बेहद नखरेबाज था. उसने सात साल तक खूब आलू खाया. इस बच्चे का नाम लेनी सार्टिन है. लेनी ने अपनी पूरी जिंदगी में आलू के सिवा कुछ नहीं खाया था. 

बीन्स और पनीर के साथ सिर्फ आलू 
लेनी की मां के अनुसार लगभग हर दिन खाने में बीन्स और पनीर के साथ वह बेक्ड आलू खाता था. उसके माता-पिता ने बताया कि  उसने अपने अब तक के जीवनकाल में  2,500 बार सिर्फ आलू खाया था.

मां केली और पित लुईस ने बताया कि लेनी ने 18 महीने की छोटी सी उम्र में ही आलू के अलावा कुछ भी खाना बंद कर दिया था. इसके पीछे वजह को लेकर मां कहती है कि वह बचपन से ही खाना खाने में नखरा करता था और सिर्फ आलू ही खा पाता था. धीरे-धीरे उसे आलू इतना पसंद आने लगा कि वह खाना में  आलू के अलावा किसी भी फल या सब्जी को खाने से उसे मतली या उल्टी होने लगती थी.

बेटे की इस आदत से परेशान थे माता-पिता
अपने बेटे के खाने में और भी अधिक चीजों को शामिल करने के उपाय के लिए लेनी के माता-पिता ने एक सम्मोहन चिकित्सक डेविड किल्मरी की मदद ली. सम्मोहन चिकित्सा के दो घंटे के सत्र के बाद, आठ साल के लड़के ने पहली बार आलू के अलावा दूसरा किसी फल का स्वाद चखा. 

केली ने बताया कि अब उसकी लंबाई भी बढ़ गई है और उसकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ गया है. स्टैनफोर्ड-ले-होप, एसेक्स की रहने वाली 34 वर्षीय केली ने बताया कि लेनी हमेशा अपने खाने-पीने को लेकर बहुत ज़्यादा नखरेबाजी करता था. 

पूरे दिन खाने में सिर्फ आलू लेता था 
दस में से नौ बार जब भी मैं उससे पूछती कि वह रात के खाने में क्या खाएगा, तो वह कहता पोटैटो. वह इसे हमेशा बीन्स और चीज के साथ आलू ही खाता था, किसी और चीज के साथ नहीं.

हम ज़्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था कि आलू काफी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं. वह काफी खेलकूद करता था और फिट भी था, लेकिन उसकी ऊर्जा कम थी. वह अक्सर शाम 7 बजे सो जाता था और उसके एक पैर दर्द रहता था.

आलू के सिवा कुछ भी खाते हो जाती थी उल्टी
फिर मैं उसे एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गई. उन्होंने एक डाइट चार्ट दी, लेकिन जब भी मैं उसे अलग-अलग खाना खिलाती, तो उसे उल्टी आ जाती.वह दोपहर के भोजन में कभी-कभी आलू वफल खाता था, लेकिन उसका मुख्य भोजन लगभग हमेशा बेक्ड आलू होता था.

मैंने एक ऐसे चिकित्सक के बारे में पढ़ा जिसने दूसरे बच्चों के किसी एक खाने को लेकर जुनून को कम कर दिया था. मैंने उनसे मिलने का समय तय किया. उनका नाम डेविड किल्मरी था. 

आलू खाने की लत से ऐसे मिला छुटकारा
डेविड ने मुझे बताया कि लेनी को खाने का डर था. यह बात बिलकुल सही थी. क्योंकि उसने लगभग पूरी जिंदगी आलू खाकर बिताई है. उसने यह भी कहा कि उसके पैर में समस्या पोषक तत्वों की कमी की वजह से शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है.

डेविड के एक सेशन के बाद ही आश्चर्यजनक बदलवा हुआ. लेनी स्ट्रॉबेरी और केले जैसे और भी खाद्य पदार्थ खाने में सक्षम हो गया. ऐसा लगा जैसे दूसरे खाद्य पदार्थों के प्रति उसका डर दूर हो गया हो.लेनी अब सब्जियों और फलों सहित 24 विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद चखने में सक्षम है और अब वह सप्ताह में केवल दो बार ही जैकेट आलू खाता है.

---- समाप्त ----
