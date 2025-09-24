scorecardresearch
 

'मेरी 4 बीवी, 100 से ज्यादा बच्चे और...' चर्चा में UAE के इस शख्स का कुबूलनामा!

UAE के एक रिसर्चर ने परिवार और सांस्कृतिक विरासत पर बोलते हुए अपने निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उसने ये बताकर सबको चौंका दिया कि उनकी चार बीवी और 100 से ज्यादा बच्चे हैं.

अमीराती रिसर्चर ने भाषण के दौरान चार बीवी और 100 से ज्यादा बच्चे होने की बात कबूल की (Photo - X/@Sharjahnews)
यूएई के एक रिसर्चर अपने एक कबूलनामा की वजह से चर्चा में हैं.परिवार और सांस्कृतिक मूल्यों बोलते हुए इस शख्स ने खुद की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी चार पत्नियां और 100 से ज्यादा बच्चे हैं. उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखा है. इस खुलासे ने सबको चौंका दिया.

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शारजाह इंस्टीट्यूट फॉर हेरिटेज में 22 से 26 सितंबर तक वार्षिक फोरम का आयोजन किया गया था. इसमें सांस्कृति विरासत पर रिसर्च करने वाले UAE के एक शोधकर्ता सईद मुस्बाह अल केतबी भी व्याख्यान देने आए थे. अपने भाषण के बीच उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी खुलासा किया और बताया कि उनकी चार बीवी और 100 से अधिक बच्चे हैं. 

अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही
अल केतबी ने कहा कि उनका ध्यान अपने बच्चों में अल सना, जो अमीराती मूल्यों और शिष्टाचार की संहिता, उसे को स्थापित करने पर है. उन्होंने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करता रहता हूं कि वे हमारे पूर्वजों की परंपराओं से पारिवारिक ज़िम्मेदारी और सम्मान करना सीखें.  उनकी यह टिप्पणी तेजी से ऑनलाइन वायरल हो रही है. 

शख्स के भाषण का अंश हो रहा वायरल
अल केताबी के भाषण के छोटे से अंश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे 70,000 से ज़्यादा बार देखा गया. इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी. साथ ही उनके स्वास्थ्य और विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की. कई यूजर्स ने पारिवारिक जीवन और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की.

केताबी ने श्रोताओं से कहा कि मेरी चार पत्नियां हैं और मुझे सौ से ज़्यादा बच्चे हैं. मैं अब भी उन सभी में अल सना के मूल्यों को स्थापित करने पर जोर देता हूं. अल सना की अवधारणा संयुक्त अरब अमीरात में पीढ़ियों से चले आ रहे मूल्यों का प्रतीक है.

इनमें बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति सम्मान, अतिथि सत्कार में उदारता, विनम्रता, ईमानदारी, सहिष्णुता और परिवार, समुदाय और राष्ट्र के प्रति निष्ठा शामिल हैं. यह पारंपरिक अभिवादन, अमीराती पोशाक और अरबी भाषा जैसे रीति-रिवाजों के संरक्षण पर भी ज़ोर देती है.

