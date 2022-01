'12 घंटे की शिफ्ट के बाद भी मेरी पत्नी की एनर्जी देखो', नेता के ट्वीट पर हंगामा

कोरोना की वजह से हेल्थ वर्कर्स (Corona Health Workers) पर अतिरिक्त काम का दबाव है और उन्हें तनावपूर्ण हालात में काम करना पड़ता है. वहीं एक महिला हेल्थ वर्कर को 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद फावड़े से बर्फ हटाना पड़ा, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई. महिला के पति जो कि राजनेता हैं, उन्होंने गर्व के साथ इस तस्वीर को पोस्ट किया है कि पत्नी 12 घंटे की शिफ्ट के बाद भी फावड़े से बर्फ हटा रही है.

सोशल मीडिया पर राजनेता पति ने अपनी अपनी पत्नी की (Husband Share Wife Photo) तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में कड़ाके की ठंड में बर्फबारी (Snowfall) के बाद पत्नी सड़क पर जमी बर्फ को अकेले साफ करते हुए नजर आ रही है. लेकिन ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और यूजर्स पति की आलोचना कर रहे हैं.

आलोचना झेलने वाले पति कनाडा के राजनेता (Canadian Politician) जॉन रेयेस (Jon Reyes) हैं. वो Manitoba राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं. जॉन रेयेस ने भीषण ठंड के बीच अपनी पत्नी सिंथिया (Cynthia) की सड़क से बर्फ हटाते हुए फोटो ट्विटर पर पोस्ट की. पत्नी की मदद करने के बजाय उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के कारण यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथ लिया.

आप भी देखिए तस्वीर-

दरअसल, जॉन रेयेस ने 8 जनवरी को किए एक ट्वीट में अपनी पत्नी सिंथिया की तस्वीर शेयर की. तस्वीर में उनकी पत्नी घर के बाहर बर्फबारी के बाद जाम हुए रास्ते को साफ करने के लिए बर्फ हटाती हुई नजर आईं. सिंथिया के हाथों में बर्फ हटाने का औजार था.

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. 🙏🏽 pic.twitter.com/91vahySLqO — Jon Reyes (@jonreyes204) January 8, 2022

अपने ट्वीट में जॉन रेयेस ने लिखा- 'कल रात अस्पताल में 12 घंटे की नाइट शिफ्ट के बाद भी मेरी पत्नी में रास्ता साफ करने के लिए फावड़ा चलाने की एनर्जी है. भगवान उसे और हमारे सभी फ्रंटलाइनर्स को आशीर्वाद दें. पत्नी के कुछ नाश्ता करने का समय है.'

Having done nights I can guarantee after a 12 hr night shift she does not have the energy to shovel the driveway. She is doing it because it has not been done. — Kathy (@katie44121) January 9, 2022

रेयेस के इसी ट्वीट के बाद यूजर्स ने उनकी खिंचाई की. यूजर्स को रेयेस द्वारा पत्नी की मदद करने के बजाय फोटो शेयर करना रास नहीं आया.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

एक यूजर ने लिखा- "आपने पत्नी की मदद क्यों नहीं की?" वहीं एक अन्य यूजर ने कहा- 'आपकी पत्नी कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही है और आप ट्वीट?'

Having done nights I can guarantee after a 12 hr night shift she does not have the energy to shovel the driveway. She is doing it because it has not been done.

कनाडा के एक और नेता थॉमस लुकासज़ुक ने लिखा- 'यह तस्वीर हर राजनेता का चित्रण नहीं है." कई और लोगों ने भी खुद इससे अलग बताया.

Ladies, let the record show that this is not a depiction of every politician husband.😳 #abpoli #ableg https://t.co/tlKPGXztvq

— Thomas A. Lukaszuk (@LukaszukAB) January 9, 2022

You then had her create a twitter profile to defend you. Bro.

This is her only tweet pic.twitter.com/sYrsbcP6je

My wife just finished an 19 hour shift at the ER and now I’m watching her pull our car out of the lake so she can get to her 2nd job as a teacher. I’m gonna make her a smoothie. I’m so proud of her pic.twitter.com/RwQqIKmQdT

You're telling me you couldn't have shovelled before going to bed after staying up to watch TENNIS? (1:44AM - wife shoveling is at 7am ish) pic.twitter.com/TrMF4qqksM

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway, God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. pic.twitter.com/PZXZZJF7EG

वहीं जब सिंथिया ने जब अपने पति के पोस्ट को रीट्वीट किया, तो कुछ ट्विटर यूजर्स ने दावा किया कि जॉन रेयेस ने अपना "बचाव" करने के लिए पत्नी के नाम का ट्विटर अकाउंट बनाया है.

पति की काफी अधिक आलोचना होने के बाद पत्नी ने एक डिटेल पोस्ट लिखा है और पति का बचाव किया है. पत्नी ने कहा है कि उसने अपनी इच्छा से 12 घंटे की शिफ्ट के बाद बर्फ हटाने का काम किया था. वह रिलैक्स होना चाहती थी.