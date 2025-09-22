scorecardresearch
 

Feedback

TTE ने टिकट चेक करने के बाद भेजा इंस्टा रिक्वेस्ट, महिला बोली– प्राइवेसी का क्या?

सोशल मीडिया पर एक महिला का अनुभव तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि ट्रेन का टिकट चेकर (TTE) उसका टिकट चेक करने के बाद इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेज बैठा.

Advertisement
X
पोस्ट पर ज्यादातर लोगों ने इस हरकत को गलत और खतरनाक बताया (Photo:PTI)
पोस्ट पर ज्यादातर लोगों ने इस हरकत को गलत और खतरनाक बताया (Photo:PTI)

सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने निजता और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला का अनुभव तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि ट्रेन का टिकट चेकर (TTE) उसका टिकट चेक करने के बाद इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेज बैठा. महिला ने इस घटना को डराने वाला और असहज करने वाला बताया और पूछा कि क्या ऐसा आमतौर पर होता है.

रेडिट पर शेयर किए गए पोस्ट में महिला ने लिखा कि मैं हाल ही में ट्रेन से सफर कर रही थी. मेरा टिकट जिस TC ने चेक किया था,उसने बाद में मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया और फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी. शायद उसने मेरा नाम रिजर्वेशन चार्ट से निकाला होगा. सच कहूं तो यह काफी अजीब और डराने वाला लगा, क्योंकि यह जानकारी हम केवल यात्रा के लिए देते हैं.कुछ ही घंटों में यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

'अब डीएम भी आने लगेंगे'

सम्बंधित ख़बरें

फ्रेंच महिला ने कहा कि उन्हें सलवार सूट पहनना बहुत अच्छा लगता है. (Photo: X\@Julia Chaigneau)
अब हमेशा सलवार-सूट ही पहनूंगी... विदेशी महिला ने किया अजीब फैसला! तस्वीरें वायरल 
salon theft cctv, pooja thali money stolen
पूजा की थाली से निकाले नोट, CCTV ने खोली शख्स की चोरी की पोल! 
फ्लिपकार्ट के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बिग बिलियन डेज सेल से पहले ऑफिस में गद्दे और तकिए पहुंचाए जा रहे हैं. ( Photo: Instagram/ @marketingwithsim)
"यहीं रहो, काम करो!" सेल से पहले फ्लिपकार्ट ऑफिस में पहुंचे गद्दे-तकिए, वीडियो वायरल 
UK wedding couple,
ब्रिटेन की अनोखी शादी, कपल ने वेडिंग में QR कोड लगाकर जुटाया हनीमून का खर्चा 
asia-cup-2025 93000-0-india-fans-hit-back-at-haris-rauf-gesture
IND-PAK मैच के बाद X पर लोग क्यों लिख रहे 93000-0? 

पोस्ट पर आए रिएक्शन्स में ज्यादातर लोगों ने इस हरकत को गलत और खतरनाक बताया. एक यूज़र ने लिखा कि कभी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना. यह सीधा-सीधा क्रीपी बिहेवियर है. अगर तुम मान जाओगी तो ढेरों डीएम भी आने लगेंगे.

एक अन्य ने कहा कि यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.वहीं एक तीसरे यूज़र ने लिखा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और मैं लड़का हूं. इससे पता चलता है कि यह समस्या सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है.

Advertisement

देखें पोस्ट

TC checked my ticket and then my Instagram LOL 👀
byu/Active-Parking2365 inindianrailways

प्राइवेसी और सेफ्टी पर सवाल

कुछ यूजर्स ने तो हैरानी जताई कि ऐसा भी हो सकता है. एक ने लिखा कि क्या? यह पागलपन है. एक अन्य ने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो और अगर संभव हो तो शिकायत करो.

कई लोगों ने इस घटना को यात्रियों की प्राइवेसी और सुरक्षा पर सीधा हमला बताया. उनका कहना था कि अगर रिजर्वेशन चार्ट से निजी जानकारी निकालकर उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो यह बेहद चिंताजनक है.

सोशल मीडिया पर बहस

इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि आखिर यात्री की पर्सनल डिटेल कितनी सुरक्षित है. क्या कोई भी कर्मचारी इस जानकारी का निजी इस्तेमाल कर सकता है?

फिलहाल महिला ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और इसे लेकर सोशल मीडिया पर राय मांगी है. लेकिन यह मामला लोगों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया है -क्या यात्रा के नाम पर दी गई हमारी निजी जानकारी वाकई सुरक्षित है?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement