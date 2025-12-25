'तुम हाई आईक्यू वाले हो…',क्रिसमस कॉल में ट्रंप की बात पर हंसा बच्चा, वीडियो वायरल

क्रिसमस ईव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बच्चों से फोन पर बातचीत करते हुए एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए.

अमेरिकी सेना के सालाना कार्यक्रम नोरैड ट्रैक्स सांता के तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के अलग-अलग हिस्सों से बच्चों से बातचीत की. इसी दौरान एक ऐसा पल सामने आया, जिसने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं.

दरअसल, बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक बच्चे को ‘हाई आईक्यू वाला इंसान’ कह दिया. अब इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाइट हाउस रैपिड रिस्पॉन्स की ओर से साझा किया गया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप बच्चे से पूछते हैं कि वह सांता से क्या चाहता है. इस पर बच्चा पहले थोड़ा सोचता है और फिर जवाब देता है कि यह थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन वह एक किंडल (ई-बुक पढ़ने की डिवाइस) चाहता है. ट्रंप यह सुनकर पहले हैरानी से पूछते हैं कि वह क्या चाहता है. जब बच्चा दोबारा किंडल कहता है, तो ट्रंप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं कि यह तो काफी अच्छी पसंद है.

.@POTUS: "What do you want from Santa?"



KID: "A Kindle."@POTUS: "That's pretty good. You must be a High IQ person. We need more High IQ people in the country."



🤣🤣🎅🏻 pic.twitter.com/JiwTh91SoY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025

इसके बाद ट्रंप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम ज़रूर एक हाई आईक्यू वाला इंसान हो. यहीं नहीं, वह आगे जोड़ते हैं कि देश को ऐसे और ज़्यादा हाई आईक्यू वाले लोगों की ज़रूरत है. राष्ट्रपति की यह बात सुनते ही फोन पर मौजूद बच्चा खुशी से जोर-जोर से हंस पड़ता है. यही पल अब सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है.

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे ट्रंप का मजेदार और बेफिक्र अंदाज बता रहे हैं, तो कुछ इसे उनके पुराने बयानों से जोड़कर देख रहे हैं. कुल मिलाकर, क्रिसमस ईव पर बच्चों के साथ हुई यह बातचीत गंभीर राजनीति से हटकर एक हल्का-फुल्का, लेकिन ट्रेंडिंग पल बन गई है, जो इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.



