'इंडियन हसबैंड ही चाहिए…', टाइम्स स्क्वायर पर अमेरिकी लड़की का प्लेकार्ड वायरल

सच्चा प्यार कहां मिलता है, ये किसी के लिए राज से कम नहीं. कोई कॉलेज में अपना हमसफर ढूंढ लेता है, कोई स्कूल में अपना प्यार पा लेता है. किसी की तलाश ऑफिस तक जाकर पूरी होती है और किसी को तो बहुत कोशिशों के बाद भी लाइफ पार्टनर नहीं मिलता. ऐसे में लोग डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. लेकिन जब इन सब रास्तों से भी इंसान थक जाए, तो फिर?

'इंडियन हसबैंड की तलाश है'

इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो में एक लड़की न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर खड़ी नज़र आती है. उसके हाथ में एक प्लेकार्ड है, जिस पर साफ-साफ लिखा था-इंडियन हसबैंड की तलाश. लोग इस अनोखी हरकत को देख हैरान रह गए और पल भर में भीड़ की नज़रें उसी लड़की पर टिक गईं.

स्पाइडरमैन की एंट्री ने बढ़ाया मजा

लोग अभी उसके इस अंदाज़ को समझ ही रहे थे कि अचानक वहां मौजूद स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने एक शख्स उसकी तरफ बढ़ा और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.यह नजारा इतना फनी था कि लोगों ने तुरंत कैमरे में कैद कर लिया और अब यही वीडियो इंस्टाग्राम पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

देखें वीडियो



लोग पूछने लगे—कौन है यह लड़की?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह लड़की है कौन? फिलहाल उसकी पहचान सामने नहीं आई.दूसरा सवाल था कि आखिर उसे भारतीय पति ही क्यों चाहिए? कई यूजर्स का मानना है कि भारतीय पुरुष परिवार और परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं, शायद यही कारण हो.

'इसके जिम्मेदार भी शाहरुख खान'

कमेंट सेक्शन में लोगों ने खूब मजाक भी किया.एक यूजर ने लिखा कि इस रोमांटिक ख्वाब की जिम्मेदार सिर्फ शाहरुख खान की फिल्में हैं.दूसरे ने कहा उसे पता है भारतीय पुरुष बेहतरीन चाय बनाते हैं और उससे भी अच्छे पति साबित होते हैं. कुछ ने लिखा कि बॉलीवुड, क्रिकेट और भारतीय खाने ने लड़की को प्रभावित किया होगा. हालांकि कुछ ने कहा हसबैंड सारी दुनिया के एक ही होते हैं. सारे मर्द शादी के बाद एक ही तरह के हो जाते हैं.

