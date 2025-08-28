ट्रंप की पार्टी की महिला उम्मीदवार का बवाल, पहले कुरान जलाया, फिर किया इस्लाम खत्म करने का ऐलान

अमेरिका में टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की एक रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कुरान को जलाते हुए टेक्सास में इस्लाम को खत्म करने का ऐलान किया है. ऐसा करते हुए उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था. हालांकि, बाद में उसे डिलीट कर दिया गया.

टेक्सास की इस रिपब्लिकन उम्मीदवार का नाम वैलेंटिना गोमेज है. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, वैलेंटिना 2026 में 31वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए चुनाव लड़ रही रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं. वह अपने भड़काऊ और अतिवादी भाषणों और स्टंट के लिए जानी जाती हैं.

कुरान जलाने का वीडियो किया डिलीट

इन दिनों वो एक ऐसे वीडियो की वजह से विवाद में आई हैं, जिसमें उन्होंने कुरान की प्रति जलाते हुए टेक्सास से इस्लाम को खत्म करने की कसम खाई है. वैलेंटिना गोमेज ने एक्स पर यह वीडियो शेयर किया था, जो अब डिलीट हो चुका है.

उनके इस तरह के विवादित वीडियो पोस्ट करके हंगामा मचा हुआ है और ऑनलाइन काफी आलोचना रहो ही है. गोमेज का अतिवादी बयानबाजी का इतिहास रहा है.

टेक्सास डिस्ट्रिक्ट चुनाव की रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं गोमेज

वेलेंटीना गोमेज़, जो 2026 में टेक्सास की 31वीं कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट सीट के लिए चुनाव लड़ रही हैं. द इंडिपेंडेंट के अनुसार, टेक्सास की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 1 प्रतिशत होने के बावजूद, गोमेज बार-बार इस्लाम धर्म के खिलाफ अपने अभियान में बयानबाजी करती दिखती हैं.

कुरान जलाने के साथ दिया इस्लाम विरोधी भाषण

कुरान जलाने वाले वीडियो में भी गोमेज एक विवादास्पद संदेश देते हुए दिखाई दी हैं. उन्होंने कहा कि हमे इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, नहीं तो आपकी बेटियों का रेप किया जाएगा और आपके बेटों का सिर काट दिया जाएगा. इसके बाद वह कैमरे के सामने कुरान को जलाने लगती हैं.

गोमेज ने कहा कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है. आतंकवादी मुसलमान 57 मुस्लिम देशों में से किसी में भी जा सकते हैं. वीडियो के अंत में गोमेज कहती हैं कि वह ईसा मसीह द्वारा संचालित हैं. इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि धर्म उनके अभियान के मैसेज का मूल है.

आलोचना के बावजूद, गोमेज ने इस्लाम विरोधी अपने अभियान को दोगुना कर दिया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं अपनी बात और कार्यों पर कायम हूं. मैं उस पुस्तक के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है. जिसने एबी गेट पर 13 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की जान ले ली और हमारी हत्या का आह्वान किया.

पहले भी भड़काऊ बयानों से विवाद में रही हैं गोमेज

यह पहली बार नहीं है जब गोमेज भड़काऊ कार्रवाइयों के लिए सुर्खियों में आई हैं. मई 2025 में, उन्होंने टेक्सास स्टेट कैपिटल में एक मुस्लिम नागरिक सहभागिता कार्यक्रम में धावा बोल दिया था और इस्लाम विरोधी भाषण देने के लिए माइक्रोफोन छीन लिया था.

उस कार्यक्रम के वीडियो फुटेज में उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया था कि टेक्सास में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है. कांग्रेस मेरी मदद करें ताकि हम अमेरिका के इस्लामीकरण को रोक सकें. मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूं.

उनके अभियान का केंद्र अतिवादी बयान रहता है. दिसंबर 2024 में, गोमेज़ ने एक वीडियो जारी किया था. इसमें एक नकाबपोश अप्रवासी की नाटकीय हत्या दिखाई गई थी और हिंसक अपराधों के आरोपी प्रवासियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आह्वान किया गया था.

LGBTQ+ के खिलाफ भी कर चुकी हैं बयानबाजी

इससे पहले 2025 में, गोमेज ने LGBTQ+ साहित्य जलाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने चुनाव जीतने पर ऐसी सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की कसम खाई है.

