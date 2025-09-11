scorecardresearch
 

बैंक में जमा है करोड़ों, सुकून फिर भी नहीं... टेक प्रोफेशनल ने बताया आखिर क्यों खराब है जिंदगी

बैंक में है 4 मिलियन डॉलर की रकम है पर सुकून नहीं मिल पा रहा है, टेक प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर अपनी समस्या बताई है.

सोशल मीडिया पर शख्स ने दावा किया है कि काफी पैसे होने के बाद भी वो खुश नहीं है. (Photo: AI-Generated)
एक टेक प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला खुलासा किया है. शख्स का कहना है कि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपये जमा है, फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं है. करोड़ों की बचत होने के बावजूद हर बार स्टॉक मार्केट की गिरावट उसे गहरी चिंता में डाल देती है.

बैंक में करोड़ों हैं पर मन में नहीं शांति

टेक प्रोफेशनल बताता है कि उसके बैंक में 4 मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वो फिर भी परेशान है. शख्स का दावा है कि उसने 15 साल टेक इंडस्ट्री में काम करके पैसे जमा किए हैं और उसकी जिंदगी में सब कुछ सेट है. हालांकि, स्टॉक मार्केट में आने वाली हर गिरावट से ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी के साल बर्बाद हो रहे हैं. जब मार्केट डाउन होता है तो उसे डिप्रेशन जैसा महसूस होता है जो कि उसे नॉर्मल नहीं लगता है.

कॉलेज लाइफ में रहता था खुश

यह टेक प्रोफेशनल बताता है कि जब वो कॉलेज में था तो सर्वर के रुप में काम करता था, उसके पास पैसे नहीं थे पर वह खुश था. वह बताता है कि उसे उसकी समस्या का पता नहीं चल पा रहा है क्या आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है.

क्या कह रहे सोशल मीडिया पर अन्य यूजर?

सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखता है कि...मैंने खुद को सबसे अमीर तब महसूस किया जब मेरी सेविंग्स $10,000 तक पहुंची थी. अब मेरी नेट वर्थ 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, लेकिन तनाव भी पहले से कई ज्यादा हो गया है. ह्यूमन साइकोलॉजी फनी है, हम इमोशन्स इमोशन्स कहते हैं क्योंकि ये लॉजिकल नहीं होते हैं.

वहीं एक यूजर लिखता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ये पूरी तरह नॉर्मल है, खासकर जब तुम्हारे पास बच्चों की या माता-पिता की जिम्मेदारियां हो, लेकिन तुम्हें शायद अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंजरवेटिव बनाना चाहिए और शायद इस टॉक्सिक इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाहिए.

ये खबर सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर लिखी गई है, इसकी आजतक पुष्टि नहीं करता है.

