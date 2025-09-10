पत्नी 6 फीट 9 इंच लंबी और पति 5'4 का... वायरल हो रही इस कपल की लव स्टोरी!

ब्राजील की 6 फीट 9 इंच की महिला ने 5 फीट 4 इंच के पुरुष से विवाह किया है. जब दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों की नजरें उन पर ही होती है. महिला ने बताया कि लंबाई की वजह से कैसे उन्हें लोगों की नजरों और अजीबोगरीब रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इनकी लव स्टोरी और शादीशुदा जिंदगी ऑनलाइन वायरल होती रहती है और ये कपल चर्चा के केंद्र में रहता है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील की एलिसेन दा क्रूज सिल्वा, अपने देश में अधिकांश लोगों से लंबी हैं. उनका कद 6 फीट 9 इंच है. उन्होंने बताया कि जब वह अपने से एक फीट छोटे पति के साथ बाहर निकलती हैं तो लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और घूरते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है.

चिकित्सकीय डिसऑर्डर की वजह से बढ़ गई लंबाई

एलिसन दा क्रूज सिल्वा की लंबाई पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है.उनका यह विशालकायपन एक चिकित्सीय स्थिति है जो पिट्यूटरी ग्रंथि पर एक ट्यूमर के कारण होता है. इस वहज से उनकी लंबाई सामान्य से कुछ ज्यादा है.

घर से बाहर निकलने पर इस कपल को लोग अजीब नजरों से घूरते हैं. (Photo - Instagram/@elisanyoficial)

सिल्वा ने बताया कि उनकी लंबाई कैसे उनके लिए हमेशा एक चुनौती रही. खासकर रोमांटिक संभावनाओं की तलाश के दौरान यह एक बड़ी बाधा थी. अपने पति से मुलाकात और प्यार के बारे में बताते हुए सिल्वा ने कहा कि आठ साल पहले जब वह सैलिनोपोलिस में अपने घर के पास काम कर रही थीं, तब उनकी नजर पहली बार फ्रांसिनाल्डो दा सिल्वा कार्वाल्हो पर पड़ी.

Advertisement

रोमांटिक रिश्ते के लिए चैलेंजिंग रहा लंबा कद

उन्हें देखते ही सिल्वा के मन में उनके लिए प्यार उमड़ पड़ा. दोनों एक-दूसरे के प्रति तुरंत आकर्षित हो गए. वहीं फ्रांसिनाल्डो ने भी कहा कि उन्हें पहली ही नजर में सिल्वा से प्यार हो गया था और जल्दी दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी.

फ्रांसिनाल्डो ने कहा कि वह एक खूबसूरत इंसान हैं. वह लंबी हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत हैं और उनका चेहरा भी बहुत खूबसूरत है. मुलाकात के दो साल बाद ही दोनों ने शादी कर ली और कुछ ही समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम एंजेलो है और अब वह तीन साल का है.

अक्सर लोगों के अजीब रिएक्शंस का करना पड़ता है सामना

अपने घर में प्रेमपूर्ण रिश्ते में रहने के बावजूद, इस कपल को नियमित रूप से ऑनलाइन और वास्तविक दुनिया में आलोचना का सामना करना पड़ता है. कपल ने स्वीकार किया कि जब हम सार्वजनिक रूप से बाहर जाते हैं, तो लोग हमें घूरते और मुस्कुराते हुए देखते हैं.

सिल्वा ने बताया कि लोग भले ही हमें कुछ न कहें, लेकिन हमलोग समझ सकते हैं कि वे हमें जज कर रहे हैं. कुछ लोगों का पूर्वाग्रह तो बहुत ही ज़्यादा था. मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं अवसाद से ग्रस्त हो गई.

Advertisement

यहां तक ​​कि मेरे अपने परिवार के सदस्य भी शुरू में हमारे प्रेम संबंध को लेकर आशंकित थे.जब उनसे पूछा गया कि वे इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, तो फ्रांसिनाल्डो के परिवार ने स्वीकार किया कि उन्हें यह 'अजीब' लगा था.

घर वाले भी इनके रिश्ते को लेकर थे सशंकित

सिल्वा की चाची सोकोरो ने बताया कि मुझे तुम्हारी लंबाई की वजह से यह थोड़ा अजीब लगा. मुझे लगा था कि यह शादी नहीं चलेगी, खासकर जब तुमने कहा था कि तुम साथ रहने वाले हो.लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि दोनों एक-दूसरे को कितना खुश रखते हैं तो राय तुरंत बदल गई.

यह भी पढ़ें: 'मैं 25 की हूं, मेरा बॉयफ्रेंड 76 साल का है... और बहुत खुश हूं!' गर्लफ्रेंड ने सुनाई अपनी कहानी

फ्रांसिनाल्डो की मां ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है, वे दोनों अपने बेटे के साथ आराम से रहते हैं. सिल्वा औसत ब्राजीली व्यक्ति से कहीं अधिक लंबी है. वह अपने माता-पिता से भी आसानी से एक फुट लंबी है. उसकी मां 5 फीट 4 इंच तथा पिता 5 फीट 7 इंच के हैं.

बच्चे के जन्म देने को लेकर डॉक्टरों ने दी थी चेतावनी

सिल्वा की अत्यधिक ऊंचाई के कारण, डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि उसका प्रसव कभी भी सामान्य नहीं होगा, लेकिन दम्पति को राहत मिली जब एंजेलो का जन्म हुआ तो सब कुछ सुचारू रूप से हो गया.

Advertisement

एलिसेन अब मॉडल बनने के अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद कर रही है. फ्रांसिनाल्डो ने कहा कि मेरा सपना है कि वह अपने मॉडलिंग करियर में सफल हो. ताकि हम अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य दे सकें और उसे स्कूल भेज सकें ताकि वह अपने रास्ते पर चल सके.

---- समाप्त ----