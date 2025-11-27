'आईफोन' वाला लंच बॉक्स लेकर स्कूल पहुंचा बच्चा, टीचर्स भी हैरान! Video आया सामने

आजकल के बच्चों को मजेदार खाने के साथ स्टाइलिश लंच बॉक्स भी चाहिए होता है. कई बार मजेदार लंच बॉक्स के चक्कर में वह खाना नहीं खाते और जिद पर आ जाते हैं कि उन्हें इस डिजाइन का टिफिन चाहिए. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है एक बच्चे ने आईफोन के डब्बे को ही अपना लंच बॉक्स बना लिया और उसे स्कूल भी लेकर गया. इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई उसकी मासूमियत पर प्यार लूटा रहे हैं.
क्या है वायरल वीडियो का सच
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा अपने क्लासरूम में आईफोन के डब्बे में लंच लेकर पहुंच गया. जब उससे उसकी टीचर ने पूछा कि वह क्या लेकर आया है तो उसने बताया कि इस बॉक्स में उसका पराठा यानी लंच है.
टीचर भी हैरान
बच्चे की इस हरकत को देखकर उसकी टीचर भी हैरान हो गई. जब उन्होंने बच्चे से पूछा कि इसे किसने पैक किया है तो जवाब में बच्चा कहता है कि उसने खुद ही इसे रखा है.
वीडियो पर आए हजारों व्यूज
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने शेयर किया गया है. अब लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं. एक यूजर ने अपने में लिखा है कि ईयरबड्स में आचार लाना भूल गया. वहीं, एक यूजर ने कहा कि टीचर भी इसे देखकर हैरान रह गए. लोग इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं. बेहद कम समय में हजारों लोगों ने इसे देख लिया है.