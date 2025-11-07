अब इस बॉलीवुड सेलेब के साथ दिखे शादाब जकाती, पूछा- शाहरुख खान की फिल्म...

10 रुपये वाली बिस्किट वाले शादाब जकाती के सितारे बुलंदी पर हैं. एक रील की वजह से रातों-रात मिले फेम की वजह से देश-विदेश में वो वायरल हो चुके हैं. हर दिन नए-नए शख्सियतों के साथ वह दिखाई दे रहे हैं. अब उनकी पहुंच बॉलीवुड में भी होने लगी है.

वैसे तो शादाब जकाती का कोई भी नया वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाता है. लेकिन, एक दिन पहले उन्होंने एक ऐसे शख्स के साथ वीडियो शेयर किया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया है वीडियो

शादाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने हैंडल @shadabjakati1 से एक दिन पहले एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. इसमें वो बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ दिखाई दे रहे हैं.

डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ दिखा शदाब

वीडियो की शुरुआत में अनुभव सिन्हा किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करते दिखाई देते हैं. तभी शादाब वहां पहुंच जाते हैं और उनके पास जाकर पूछते हैं- डायरेक्टर अनुभव सिन्हा. फिर वह धीरे से उनके बगल में जाकर बैठ जाता है.

पूछा ऐसा सवाल की चौंक गए अनुभव सिन्हा

इस पर अनुभव सिन्हा का रिएक्शन देखने लायक होता है. वह शादाब को अजीब नजर से देखने लगते हैं, लेकिन शदाब उनके रिएक्शन पर ध्यान नहीं देता और बिना उनके तरफ देखे अपने जाने-पहचाने अंदाज में उनसे सवाल करने लग जाता है.

वह अनुभव सिन्हा से पूछता है - सर, आपने RaOne नाम की एक फिल्म बनाई थी, शाहरुख सर को लेकर, उस फिल्म का हीरो कौन था? जकाती के इस सवाल को सुनते ही अनुभव सिन्हा उसे घूरने लगते हैं और पूछते हैं तुम्हारा पेंच-वेंच ढीला है कुछ. इस पर जकाती कहता है - क्या हो गया. अनुभव सिन्हा बोलते हैं - जिसका नाम लिया, शाहरुख खान ही थे उसमे.

अपने जाने-पहचाने अंदाज में दिया डायरेक्टर को जवाब

इस पर जकाती अपने चिर-परिचित अंदाज में कहता है - पूछना तो पड़ेगा ना. इसके बाद भी जैसे ही अनुभव सिन्हा उससे मुखातिब होते हैं, जकाती कहता - अरे सर, सॉरी सर, मुझे आपसे डर लग रहा है. फिर वह धीरे से वहां से उठकर चला जाता है.

हर जगह वायरल हो रहा वीडियो

यह वीडियो शादाब के 10 रुपये वाली बिस्किट कितने की है... वाली रील से प्रेरित है और उससे भी ज्यादा मजेदार है. वीडियो पर काफी सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. वहीं इस वीडियो को लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं.

