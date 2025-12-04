scorecardresearch
 
न कोई डिग्री, न कॉलेज की पढ़ाई... शख्स का दावा- हर महीने कमा रहा हूं 1.5 लाख रुपये

एक सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर डवलपर का दावा है कि उसने सोशल मीडिया के जारिए हर महीने डेढ़ लाख रुपये कमाता है. उसने पिछले महीने का रीकैप शेयर कर पूरी ट्रिक बताई है.

सेल्फ मेड डेवलपर ने किया बिना डिग्री और पढ़ाई हर महीने डेढ़ लाख रुपये कमाने का दावा (Representational photo - Pixabay)
इन दिनों इंटरनेट पर कई ऐसे लोग हैं जो दावा करते फिरते हैं कि एक सिंपल सी ट्रिक से वो लाखों की कमाई कर रहे हैं. ऐसे ही एक शख्स ने दावा किया है कि वह सिर्फ 21 साल की उम्र में हर महीने 1.5 लाख रुपये कमाता है. 

खास बात यह है कि उसके पास बीटेक की कोई डिग्री भी नहीं है. वह खुद को सेल्फ मेड डेवलपर बताता है. सोशल मीडिया पर ऐसा दावा करने वाला खुद को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला बताता है, जैसा कि उसके लिंकइन के बायो में लिखा हुआ  है. 

21 साल का है ये शख्स
21 साल के इस लड़के ने दावा किया है कि हर महीने में वह डेढ़ लाख रुपये कमा लेता है. एक ट्वीट में, उन्होंने नवंबर की अपनी कमाई साझा की, जिससे उनके पेशेवर करियर में हुई प्रगति का पता चला.

इस कम  उम्र के तकनीकी विशेषज्ञ ने बताया कि बिना आईआईटी की पढ़ाई या बी.टेक किए वह 1.5 लाख रुपये महीना कमाने में कामयाब रहा और अब एआई के बारे में अधिक जानने की दिशा में काम कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर किया इतनी कमाई का दावा
एक्स पर शख्स ने @yoursandeshdev नाम के हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उसने लिखा है -  नवंबर रीकैप (21 साल, IIT/BTech नहीं किया). 1.5 रुपये लाख से ज़्यादा कमाए. 5 नवंबर को ट्वीट करना शुरू किया - 1,500 फ़ॉलोअर्स बढ़े. GitHub पर 100 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स मिले. यूके स्थित एक एजेंसी से जुड़ा (10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा चल रही है, अभी पुष्टि नहीं हुई है).

आगे उसने अपनी पोस्ट में बताया कि अपने काम के ज़रिए, वह दुबई स्थित एक फाउंडर से जुड़ा, एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा किया और उसे पैसे भी मिले. अब उनका ध्यान एआई पर है और उससे ज़्यादा सीखने पर है. उसने बताया कि उसने ग्लोरेज़्यूम (एआई रेज़्यूम बिल्डर) बनाया है जो बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है. एआई सीखने को लेकर पूरी तरह गंभीर हूं. 

इस तरह शख्स ने सोशल मीडिया और खुद की प्रतिभा के दम पर एक ठीक-ठाक कमाई वाला मुकाम हासिल करने का दावा किया है. इसके कमाई के लिए आईआईटी से पढ़ाई या डिग्री मायने नहीं रखता है.

नोट - यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इसकी पुष्टि नहीं करता है.

