'शादी किससे करोगी?' रशियन लड़कियों ने बोला इंडियन, पाकिस्तानी का चेहरा देखने लायक

पाकिस्तानी जहां भी जाएं, अक्सर बेइज्जती ही करा लेते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं कि पाकिस्तानी सुधारने वाले नहीं.

वीडियो रूस का है, जहां एक पाकिस्तानी व्लॉगर शूटिंग कर रहा होता है. तभी उसके सामने तीन रशियन लड़कियां आती हैं. वह उन्हें रोककर बातचीत शुरू करता है और पूछ बैठता है-अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में से किसी एक देश के लड़के से शादी करनी पड़े, तो किसे चुनेंगी? जवाब सुनकर पाकिस्तानी का मुंह देखने लायक था, क्योंकि लड़कियों ने बिना एक सेकंड गंवाए एकसाथ जवाब दे दिया-इंडिया! यह सुनकर खुद पाकिस्तानी को भी यकीन नहीं हुआ.

पाकिस्तानी ऐसे छिपाया अपना खिसियापन

इस सवाल का जवाब न तो व्लॉगर ने सोचा था और न ही देखने वालों ने. जवाब इतना अचानक था कि व्लॉगर कुछ पल के लिए रिएक्शन देना ही भूल गया. बाद में वह कैमरे की ओर देखकर मजाक में कहता है-मैं तो पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाई नाराज न हों.ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह देखा जा रहा है.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर क्या आया रिएक्शन

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आए। किसी ने कहा कि भारत और रूस बहुत लंबे वक्त से अच्छे रिश्ते साझा करते हैं, इसलिए रूस के लोगों के मन में भारतीयों की एक अच्छी इमेज है. वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश अक्सर आतंकवाद को लेकर चर्चा में रहते हैं, शायद यही वजह थी कि रशियन लड़कियों ने एक साथ 'इंडिया' कहा.कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि भारतीयों की ईमानदारी, परिस्थितियों को संभालने की क्षमता और संयुक्त परिवार की संस्कृति उन्हें बहुत आकर्षित करती है.इसी कारण भारतीय वहां खूब पसंद किए जाते हैं.

