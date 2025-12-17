scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गर्लफ्रेंड के ब्रेन को भूनकर खाया, फिर उसका खून भी पीया... नरभक्षी ने ऐसे किया कत्ल

कुछ ऐसे साइको किलर हुए हैं, जिन्हें नरभक्षी की संज्ञा दी जाती है. रूस में ऐसा ही एक शख्स है, जिसे नरभक्षी हत्यारे के रूप में जाना जाता है. उसकी कहानी इतनी डरावनी है कि रूह कांप जाए.

Advertisement
X
रूस के नरभक्षी हत्यारे की कहानी, जो अपनी गर्लफ्रेंड का दिमाग भूनकर खा गया था (Representational Photo - Pexels)
रूस के नरभक्षी हत्यारे की कहानी, जो अपनी गर्लफ्रेंड का दिमाग भूनकर खा गया था (Representational Photo - Pexels)

रूस में 23 साल का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के  घर महिला दिवस मनाने पहुंचा. फिर उसकी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. वह इतने पर ही नहीं रुका. उसने अपनी दोस्त के शव के टुकड़ों को तवे पर भून-भूनकर कर खा गया. यह कहानी रूस के सबसे कुख्यात साइको किलर की है, जिसे लोग नरभक्षी मानते हैं. 

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक,  सबसे क्रूर हत्यारों की सूची में, रूसी नरभक्षी दिमित्री लुचिन को इस ग्रह पर अब तक के सबसे खौफनाक व्यक्तियों में से एक के तौर पर माना जाता है. इस नरभक्षी ने 2018 में अपनी साथी की हत्या कर दी थी.

45 साल की गर्लफ्रेंड का बोतल मारकर किया कत्ल
 इस मामले के खुलासे ने पूर्वी यूरोपीय देश को झकझोर दिया था. उस समय महज 23 साल के लुचिन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बहाने अपनी 45 वर्षीय गर्लफ्रेंड ओल्गा बुदुनोवा से मिलने गया था, लेकिन इस खौफनाक हत्यारे के इरादे कहीं अधिक भयावह थे.

सम्बंधित ख़बरें

coldest city in the world Yakutsk
यहां एक मिनट में जम जाएगा शरीर... दुनिया के सबसे ठंडे शहर में गिर गया इतना तापमान 
septopus deep sea creature
कभी देखा है सात हाथ वाला ये जानवर? जिसे लेकर वैज्ञानिक भी हैं हैरान 
फिल्म धुरंधर से प्रेरित मीम्स और रील्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. (Photo: X/ @TheSarcastica)
क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा 'माय लास्‍ट डे एज स्‍पाय इन पाकिस्‍तान'  
कंपनी द्वारा बीमारी और आकस्मिक छुट्टी खत्म करने के फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है. ( Photo: Pixabay )
सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मिलेगी छुट्टी...कंपनी ने खत्म किया कैजुअल-सीक लीव 
एक भारतीय युवक ने बताया कि कई लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद भारत लौटने से हिचकते हैं. ( Photo: Representational)
कई लोग विदेश में बस जाते हैं, भारत क्यों नहीं लौटते? कनाडा में रहने वाले NRI का पोस्ट वायरल 

शरीर के कर दिए कई टुकड़े
दोनों ने साथ में शराब पी. इसके कुछ ही क्षणों बाद, लुचिन ने बोतल से ओल्गा के सिर पर वार करना शुरू कर दिया. इससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने मांस काटने वाले चाकू से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. आगे जो हुआ, उसने अनुभवी जासूसों को भी स्तब्ध कर दिया.

Advertisement

बताया जाता है कि उस साइको किलर ने बुदुनोवा के दिमाग के टुकड़ों को बड़े आराम से भूनकर खाया और फिर उसके शव से निकाले गए खून को गिलास में लेकर पी गया. उसने उसका पेट फाड़ दिया, उसके कान काट डाले, एक कान उसके मुंह में और दूसरा घर की बिल्ली के कटोरे में डाल दिया और खून और बैंगनी नेल पॉलिश से उसके शरीर पर अपशब्द लिख दिए.

'स्वाद अच्छा था, इसलिए भूना हुआ दिमाग खाया'
लुचिन, जिसे शैतान का उपासक और तांत्रिक बताया जाता है, उसने लूसिफ़र को बुलाने की उम्मीद में उसके खून से दरवाजे पर शैतानी प्रतीक बनाए. उसने बाद में पुलिस को बताया था कि उसने पके हुए दिमाग के टुकड़ों को दो बार इसलिए चखा क्योंकि उसे स्वाद अच्छा लगा.

अभियोजकों ने कहा कि लुचिन सीरियल किलरों के प्रति "दीवाना" हो गया था और हत्यारों से जुड़ी डरावनी वेबसाइटों पर घंटों बिताता था. अपने मुकदमे के दौरान, लुचिन को धातु के पिंजरे में रखा गया था. उसके अंदर से उसने एक विचित्र कविता सुनानी शुरू कर दी थी. इसमें उसने जोर देकर कहा कि वह कोई पागल, हत्यारा या नरभक्षी नहीं है, बल्कि छात्र, खिलाड़ी और कवि है. 

मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया गया था लुचिन
जब लुचिन कुख्यात सोवियत सीरियल किलर आंद्रेई चिकातिलो के बारे में बड़बड़ाने लगा, तो जज एलेक्सी स्टैनोव्स्की ने उसे बीच में ही रोक दिया. लुचिन को मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया और उसे "विशेष क्रूरता" से हत्या करने का दोषी पाया गया. 

Advertisement

पड़ोसियों के मुताबिक किसी दूसरे ग्रह का इंसान लगता था लुचिन
उसे कठोर व्यवस्था वाली जेल में 19 साल की सजा काटनी होगी. बुदुनोवा के स्तब्ध पड़ोसियों ने कहा कि वे उसके फ्लैट के अंदर के भयावह दृश्यों को कभी नहीं भूलेंगे. एक पड़ोसी ने कहा कि यह किसी दूसरी दुनिया जैसा था. कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement