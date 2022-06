ट्रेन में घुसा-माचिस निकाली और लगा दी आग, रेलवे स्टेशन पर उत्पात का VIDEO वायरल

Agnipath Scheme Protest: सेना में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की योजना 'अग्निपथ' के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. अग्निपथ स्कीम के विरोध में तेलंगाना में भी उग्र प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया था. प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ स्टेशन को तहस-नहस किया, बल्कि ट्रेन के डिब्बों में भी आग लगा दी थी. अब इस घटना का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी ट्रेन के डिब्बे में आग लगाते दिख रहे हैं.

रेलवे पुलिस ने ट्रेन के डिब्बे में घुसकर आग लगाने शख्स पर एक्शन लिया है. खुद RPF ने बताया है कि शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है. RPF ने कहा है कि आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी.

ट्रेन के डिब्बे में घुसकर लगाई थी आग

रेलवे पुलिस के मुताबिक, वीडियो 17 जून का है, जिस दिन हिंसक प्रदर्शन हुए थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक ट्रेन के डिब्बे में घुसकर बोगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है. एक युवक ने सीट पर कागज रखा और दूसरे ने उसमें माचिस से आग लगाने की कोशिश की. वहीं, एक शख्स ने इसका वीडियो शूट किया.

This video is of Secunderabad station on 17th June. Persons in the video identified as Santosh and Prudvi, 2 of more than 60 arrested by GRP/RPF in criminal cases registered under various section of IPC, PDPP Act and Railways Act. More arrests will follow. https://t.co/hC5bh0w2oV