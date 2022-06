दिल्ली के टूरिस्ट ने गोवा के बीच पर की ऐसी हरकत, कार सीज, हुआ अरेस्ट

गोवा के मशहूर अंजुना बीच (Anjuna Beach, Goa) पर लापरवाही से एसयूवी चलाने वाले दिल्ली के एक टूरिस्ट (Delhi Tourist) को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. सोशल मीडिया पर बीच पर एसयूवी चलाते इस टूरिस्ट का वीडियो सामने आया था. जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अब उसकी गिरफ़्तारी हो गई है.

अंजुना बीच पर लापरवाही से हुंडई क्रेटा एसयूवी चलाने वाले शख्स की पहचान ललित कुमार दयाल के रूप में हुई है. वो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का रहने वाला है. पुलिस उपाधीक्षक जीवबा दलवी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पर्यटक (ललित) अंजुना समुद्र तट पर लापरवाही से गाड़ी ड्राइव कर रहा था.

उन्होंने बताया कि गाड़ी (Hyundai Creta) गोवा की एक महिला के नाम रजिस्टर्ड है. वीडियो सामने आने के बाद गाड़ी को 16 जून को जब्त कर लिया गया था. इसके बाद Mapusa थाने में गाड़ी मालिक के खिलाफ़ भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई.

समुद्र तट पर कार से स्टंट!

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एसयूवी से समुद्र तट पर स्टंट किया जा रहा है. गाड़ी को बड़ी ही लापरवाही से चलाया जा रहा है, जिसके चलते वह बाद में रेत में फंस गई. कुछ लोग उसे पानी से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं.

गौरतलब है कि गोवा में समुद्र तटों पर ड्राइविंग प्रतिबंधित है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से तेज गति से वाहन चलाने और दूसरों की जान खतरे में डालने से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. बाद में आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया.

