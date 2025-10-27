फिसलता हुआ आया ट्रक, सामने से आई तेज रफ्तार कार... भयानक हादसे का वीडियो वायरल

रोमानिया से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह हादसा ड्रेगसनी और आइसी शहरों के बीच हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक फिसलकर दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रही कार को पूरी तरह कुचल दिया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काली रंग की कार सड़क के अपने सही लेन पर धीरे-धीरे चल रही होती है. तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता है, जो अचानक अपना संतुलन खो देता है और फिसलते हुए बीच सड़क में आ जाता है. कुछ ही सेकंड में ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह घूमकर दूसरी लेन में चला जाता है.
कार का ड्राइवर खतरे को भांपता है और फौरन ब्रेक लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. ट्रक के अगले पहिए सड़क के किनारे की ऊंचाई से नीचे उतर जाते हैं, जिससे ट्रक झटका खाकर पलट जाता है और तेज रफ्तार में कार के ऊपर गिर जाता है.
टक्कर इतनी भयानक होती है कि कार की छत पूरी तरह उखड़ जाती है और उसका ऊपरी हिस्सा बुरी तरह पिचक जाता है. हादसे के बाद कार कुछ फीट खिसककर रुक जाती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार में बैठे 42 साल के ड्राइवर और उसका 39 साल का दोस्त मौके पर ही मारे गए. पुलिस ने बताया कि ट्रक चला रहा 54 वर्षीय व्यक्ति, वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सीधा कार से जा टकराया.
देखें वायरल वीडियो
घटना के बाद 13 फायरफाइटर्स, कई पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. शवों को कार के मलबे से निकालने के लिए भारी मशीनों की मदद लेनी पड़ी.
हैरानी की बात यह रही कि ट्रक चालक इस भीषण हादसे में बच गया. उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह होश में ही बाहर निकल आया. पुलिस ने मौके पर उसका अल्कोहल टेस्ट किया, जो निगेटिव पाया गया.
फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह देख रही है कि चालक पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाए या नहीं.