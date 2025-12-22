अमीर लोगों के कूड़े से निकला लाखों का सामान, वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

अमीर लोगों के कूड़े में क्या-क्या मिल सकता है. इसी सवाल के साथ एक वीडियो क्रिएटर ने कैमरा उठाया और जो कुछ उन्हें मिला, उसने न सिर्फ उन्हें, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया. यह वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इस्तेमाल के लायक चीजें भी लोग इतनी आसानी से कूड़े में कैसे फेंक देते हैं.

यह वीडियो थ्रिफ्टेड होम स्टाइल इन्फ्लुएंसर क्लाउडिया वॉन ने शेयर किया है. बिना किसी खास उम्मीद के उन्होंने एक अमीर रिहायशी इलाके में कूड़ा बटोरने का फैसला किया. लेकिन वहां जो कुछ उन्हें मिला, वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था.

वीडियो की शुरुआत में क्लाउडिया अपनी कार में बैठी कैमरे से बात करती नजर आती हैं. वह बेहद सामान्य अंदाज में कहती हैं कि चलो किसी अमीर इलाके में कूड़ा बटोरने चलते हैं. कुछ देर ड्राइव करने के बाद उनकी नजर कूड़ेदान के पास रखी एक चीज पर पड़ती है. वह रुककर कहती हैं कि यह दिलचस्प है. क्या यह पर्स है. शायद टूटा हुआ हो. हो सकता है इसे ठीक किया जा सके.

कूड़े के पास पड़ा निकला लग्जरी बैग

क्लाउडिया उस बैग को उठाकर कार में ले आती हैं. जैसे ही वह बैग खोलती हैं, उनकी हैरानी साफ नजर आने लगती है. वह कहती हैं कि यह बहुत अजीब है, लेकिन क्या यह क्रिश्चियन लूबुटिन का बैग है.इसके साथ ही उन्हें उसी ब्रांड का एक और सामान और एक हेडबैंड भी मिलता है. वीडियो में वह स्क्रीन पर उस बैग की कीमत दिखाती हैं, जो करीब एक हजार पांच सौ नब्बे डॉलर बताई जाती है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग एक लाख चालीस हजार रुपये.

कुर्सी, बेबी पालना और खड़े होकर काम करने वाली मेज भी मिली

यहीं कहानी खत्म नहीं होती. आगे बढ़ते हुए उन्हें एक फोल्ड होने वाली कैंप कुर्सी दिखती है, जिसे वह उठाने का फैसला करती हैं. इसके बाद उनकी नजर एक बच्चे के पालने पर पड़ती है. क्लाउडिया बताती हैं कि यह रेस्टोरेशन हार्डवेयर बेबी एंड चाइल्ड पालना लग रहा है.

इसके बाद बर्फ में आधा दबा एक छोटा टेबल नजर आता है. वह हैरानी से कहती हैं कि उन्हें कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह तो बर्फ में दबा पड़ा है. कुछ ही दूरी पर उन्हें खड़े होकर काम करने वाली एक मेज और फिर एक पूरा बेड फ्रेम दिखाई देता है. वह हंसते हुए कहती हैं कि वह सांता स्ट्रीट पर हैं और यहां किसी का पूरा बेड पड़ा है.

वीडियो ने छेड़ी बहस

वीडियो के आखिर में क्लाउडिया एक पोर्टेबल टेबल उठाती हैं, जिस पर कूड़े का स्टिकर लगा होता है. वह कहती हैं कि कोई और इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि लग्जरी चीजें टूटने से गायब नहीं हो जातीं, अमीर इलाके में कूड़ा बटोरना.

