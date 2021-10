पोर्न स्टार मिया खलीफा से लेकर बड़ी कंपनियां तक...हर कोई क्यों पोस्ट कर रहा 'रेड फ्लैग'?

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर कुछ ना कुछ ट्रेंड (Trend) करते रहता है. इन दिनों ट्रेडिंग (Trending) की लिस्ट में 'रेड फ्लैग' (Red Flag) छाया हुआ है. बड़ी-बड़ी कंपनियां और सेलिब्रेटी तक 'रेड फ्लैग' ट्रेंड (Red Flag Trend) का हिस्सा बनकर पोस्ट कर रहे हैं. आखिर ये 'रेड फ्लैग' क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और कौन-कौन इस ट्रेंड में शामिल हैं, आइए जानते हैं..

आपको बता दें कि Twitter हो या Facebook और Instagram यूजर्स अपने हैंडल पर लाल झंडों की तस्वीरें यानी 'रेड फ्लैग' और इमोजी शेयर कर रहे हैं. लाल झंडों की वजह से इसे 'रेड फ्लैग ट्रेंड' कहा जा रहा है. ये ट्रेंड ट्विटर पर सबसे ज्यादा है.

बताया जा रहा है कि Red Flag एक समस्या का संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम्स (Memes) छाए हुए हैं. खुद ट्विटर ने अपने आधिकारिक हैंडल से मजाकिया अंदाज में एक Red Flag Tweet किया.

“I’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

बड़ी-बड़ी कंपनियां भी 'रेड फ्लैग' ट्रेंड में हुईं शामिल

'रेड फ्लैग' ट्रेंड पर Twitter के ट्वीट करने बाद, मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग और वनप्लस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप Zoom, वीडियो-गेम डेवलपर्स यूबीसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी ट्वीट किया.

when they’ve never heard of WhatsApp🚩

धर्मा प्रोडक्शंस (Dharma Productions), व्हाट्सएप (WhatsApp) और MTV के साथ टॉप शेफ होस्ट पद्मा लक्ष्मी भी इस ट्रेंड में शामिल हुईं. फुटवियर ब्रांड Crocs भी रेड-फ्लैग ट्रेंड में शामिल हुआ है. बता दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ये ट्रेंड चल रहा है.

“I don’t boycott the predatory porn industry and support creators directly instead” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

मिया खलीफा ने भी किया ट्वीट

पॉर्न स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने भी Red Flag इमोटिकॉन्स के साथ अपने 3.9 मिलियन फॉलोअर्स वाले ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया. मिया ने पॉर्न इंडस्ट्री को लेकर ये ट्वीट किया था.

“I only like boneless” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेड फ्लैग ट्विटर का चलन अमेरिका में तब शुरू हुआ जब यूजर्स ने व्यक्तिगत संबंधों में प्रॉब्लम्स या तनाव वाली स्थितियों के बारे में बात करना शुरू किया. ये ट्रेंड देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग पसंद, नापसंद और तमाम दूसरी बातों में रेड फ्लैग इमोजी का प्रयोग करने लगे.

“I’ll just get some plates for the pizza.” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩