करोड़ों में कैश, सोना-चांदी देने वाले राजस्थान के वीडियो देखे हैं? कब दिए जाते हैं इतने पैसे

Rajasthan Viral Mayra Videos: राजस्थान के कई वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें दिखता है कि एक परिवार करोड़ों रुपये के गिफ्ट लेकर आते हैं. तो जानते हैं ये किस रस्म के होते हैं...

राजस्थान में हाल ही में 2 करोड़ का मायरा दिया गया था. (Photo: X/@DBeniwal017)
राजस्थान में हाल ही में 2 करोड़ का मायरा दिया गया था. (Photo: X/@DBeniwal017)

1 करोड़ कैश, 1 किलो चांदी 20 तौला सोना, हाइवे पर जमीन, टैक्टर, प्लॉट...अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर राजस्थान के कुछ वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें देखा जाता है कि एक रस्म में काफी पैसे और सोना-चांदी गिफ्ट किया जाता है. वीडियो में दिखता है कि एक बड़ी सी थाली में नोटों की कई गड्डियां रखी होती हैं, इसके साथ ही काफी सोना-चांदी, यहां तक की जमीन के कागज भी होते हैं. इन दिनों भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक परिवार दूसरे परिवार को ये गिफ्ट दे रहे हैं.

वीडियो में क्या है?

वीडियो में दिख रहा है कि 1 करोड़ 56 लाख की नकद राशि एक परिवार की ओर से दी गई है. इस दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी वहां नजर आते हैं. ये मामला राजस्थान के बीकानेर में नोखा तहसील के सीनियाला गांव का बताया जा रहा है. इसमें कैश के साथ सोना-चांदी और जमीन भी दी गई है. इससे पहले भी कई बार 2,3 करोड़ या उससे ज्यादा के गिफ्ट देने के वीडियो वायरल होते रहते हैं.

क्या ये दहेज दिया जाता है?

राजस्थान के इन वीडियो को अक्सर सोशल मीडिया ये कहकर शेयर किया जाता है कि ये किसी शादी में दिया गया दहेज है. अक्सर कैप्शन में या फिर वीडियो पर लोग कहते हैं कि ये दहेज है और दहेज में वधु पक्ष, वर पक्ष को इतना सामान और कैश दे रहा है. लेकिन, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है. ये सामान दहेज के रुप में नहीं दिए जाते हैं. ये वीडियो शादी से जुड़ी ही एक रस्म के होते हैं, लेकिन इसमें गिफ्ट वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को नहीं दिया जाता है.

फिर क्या है ये रस्म?

अक्सर यह वीडियो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के होते हैं, जिसमें इतना सामान देते हुए दिखाया जाता है और उसका अनाउंसमेंट भी होता है. यह एक रस्म भात (जिसे स्थानीय भाषा में मायरा भी कहा जाता है.) इस रस्म में जिस भी शख्स की शादी होती है, उसकी मां के भाई यानी उसके मामा अपनी बहन और भांजा या भांजी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं. ये वधु और वर दोनों पक्ष में रस्म निभाई जाती है. इस क्षेत्र में मामा की ओर से काफी ज्यादा गिफ्ट किए जाते हैं और कुछ समृद्ध परिवार करोड़ों रुपये तक के गिफ्ट्स अपनी बहन के परिवार को देते हैं.

