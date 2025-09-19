Labubu Dolls के लिए महिला ने 1 लाख में बेच दी आत्मा, खून से सिग्नेचर कर भेजा एग्रीमेंट

सोशल मीडिया के जमाने में आजकल कुछ भी खरीदना या बेचना नामुमकिन नहीं है. अब ऑनलाइन आत्मा बेचने का एक मामले की चर्चा हो रही है. रूस में एक शख्स ने जब मजाक में आत्मा खरीदने का विज्ञापन पोस्ट किया, तो उसे सचमुच में एक ऐसी महिला मिल गई, जो कुछ पैसों के लिए अपनी आत्मा बेचने और सारी शर्त मानने को तैयार थी.

Odditycentral की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस में एक शख्स ने मजाक-मजाक में एक विवादास्पद सामाजिक प्रयोग शुरू किया. उसने 100,000 रूबल आत्मा खरीदने का प्रस्ताव रखा और उसे अपनी आत्मा बेचने वाली एक रूसी महिला मिल गई. महिला ने अपनी आत्मा को बेचकर उससे मिले पैसे से लबुबू गुड़िया का कलेक्शन और एक संगीत कार्यक्रम का टिकट खरीद लिया.

1 लाख रुपये में आत्मा खरीदने का दिया था प्रस्ताव

यह सब रूसी सोशल नेटवर्क टेलीग्राम पर खुद को दिमित्री बताने वाले एक मार्केटिंग विशेषज्ञ के मजाक से शुरू हुआ. उसने एक विज्ञापन पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी अपनी आत्मा बेचने और अपने खून से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके इसे आधिकारिक बनाने के लिए तैयार होगा, उसे वह 1,00,000 रूबल देगा.

एक युवती अपनी आत्मा बेचने को हो गई तैयार

दिमित्री को उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इस अजीबोगरीब प्रस्ताव को स्वीकार करेगा. उसे तब आश्चर्य हुआ जब एक 26 साल की महिला ने उसके विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी आत्मा बेचने में रुचि दिखाई. महिला ने दिमित्री को अपने खून से सिग्नेचर करके अनुबंध सौंप दिया. दिमित्री ने भी अपनी शर्त पूरी की और उसे एक लाख रूबल दे दिए. इसके बाद आत्मा की बिक्री की रसीद और खून से सिग्नेचर किए हुए अनुबंध पकड़े हुए युवती की एक तस्वीर पोस्ट की.

आत्मा खरीदने को लेकर शख्स ने किया पोस्ट

पोस्ट में दिमित्री ने लिखा था - करीना नाम की एक युवती ने आत्मा की खरीद-बिक्री का सौदा स्वीकार किया. उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उसे खून से सील कर दिया. मैंने अभी-अभी अपनी पहली आत्मा खरीदी है. मुझे अभी डेवी जोन्स जैसा महसूस हो रहा है.

अब आत्मा का क्या करेगा ये शख्स

दिमित्री को ज़ाहिर तौर पर अपनी नई खरीदी गई मानव आत्मा का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका अंदाजा नहीं था. क्योंकि उसने यह सब एक सामाजिक प्रयोग के तौर पर किया था. वहीं करीना की बात करें तो उसने लोकप्रिय टेलीग्राम चैनल 'मैश' को बताया कि उसे अपनी बेची हुई आत्मा की या उसके नए मालिक के उसके साथ क्या करने का फैसला होता है, इसकी कोई परवाह नहीं है.

आत्मा बेचकर खरीदी लबुबू गुड़िया

करीना ने बताया कि उसे जो पैसे मिले, वे उससे जल्दी ही लबुबू गुड़ियों का कलेक्शन खरीदाऔर बचे पैसे रूसी लोक गायिका नादेज्दा कादिशेवा के एक संगीत कार्यक्रम के टिकट पर खर्च कर दिए.

चर्च ने दी ये प्रतिक्रिया

करीना को शायद इस बात की परवाह न हो कि उसकी आत्मा का क्या होगा, लेकिन रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को जरूर है. आत्मा बेचने की खबर वायरल होने के बाद, चर्च ने अपने आधिकारिक चैनलों के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उस युवती ने सचमुच अपनी आत्मा बेच दी है और इसलिए बुराई को चुना है. यह इसे बीमारी और पीड़ा के जरिए मृत्यु की ओर ले जाएगा.

