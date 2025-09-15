scorecardresearch
 

Feedback

Viral Video: रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन के नीचे घसीटे जा रही बुजुर्ग महिला को बचाया

पश्चिम बंगाल के बांकुरा रेलवे स्टेशन पर 12 सितंबर को एक 60 वर्षीय महिला चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसल गई, लेकिन आरपीएफ के एएसआई मनीष कुमार और कांस्टेबल गायत्री विश्वास ने तुरंत कार्रवाई कर उसकी जान बचा ली.

Advertisement
X
आरपीएफ के एएसआई मनीष कुमार और कांस्टेबल गायत्री विश्वास की मदद से महिला की जान बच गई. ( Photo: @ADRARAIL)
आरपीएफ के एएसआई मनीष कुमार और कांस्टेबल गायत्री विश्वास की मदद से महिला की जान बच गई. ( Photo: @ADRARAIL)

पश्चिम बंगाल के  बांकुरा स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक 60 वर्षीय महिला फिसल गई, लेकिन दो आरपीएफ अधिकारियों ने उसे कुछ ही सेकंड में बचा लिया. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पश्चिम बंगाल के बांकुरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसलकर गिर पड़ीं 60 वर्षीय एक महिला बाल-बाल बच गईं. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दो जवानों की त्वरित कार्रवाई से उनकी जान बच गई. 

कब हुई थी घटना
यह घटना 12 सितंबर को ठीक 11:09 बजे घटी, जब 12883 संतरागाछी-पुरुलिया रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना हो रही थी. पुरुलिया निवासी सबानी सिन्हा नामक महिला यात्री अपने पति के साथ यात्रा कर रही थीं और जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उन्होंने उसमें चढ़ने की कोशिश की. वह फिसलकर डिब्बे के पास गिर गईं और उनके नीचे घसीटे जाने का खतरा था.  रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान - एएसआई मनीष कुमार और कांस्टेबल गायत्री विश्वास - ने आगे बढ़कर उसे कुछ ही सेकंड में सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बाद में महिला से थोड़ी पूछताछ की गई और फिर उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई.

वायरल वीडियो यहां देखें:
बांकुड़ा आरपीएफ थाना प्रभारी तपन कुमार राय ने अपनी टीम के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा, घटना होते ही हमारे जवानों ने तुरंत कार्रवाई की. एएसआई मनीष कुमार और कांस्टेबल गायत्री विश्वास ने अपनी तत्परता से महिला को बचा लिया. अगर थोड़ी सी भी चूक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कई यूजर ने समय पर मदद करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की है. महिला के सुरक्षित बचाव ने रेलवे अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण चेतावनी को भी रेखांकित किया: यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement