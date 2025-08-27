जानवरों की तरह क्यों दौड़ रहे हैं लोग... सोशल मीडिया पर चर्चा में है ये ट्रेंड

इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ महिलाएं किसी जंगली जानवर की तरह चारों पैर पर दौड़ती, कूदती और पेड़ों पर चढ़ती नजर आ रही हैं. इस अजीबोगरीब ट्रेंड की काफी चर्चा हो रही है. इस ट्रेंड को 'क्वाड्रोबिक्स' कहा जा रहा है. इसका कनेक्शन फिटनेस से है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'क्वाड्रोबिक्स' के जरिए लोग अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाल रहे हैं. जैसे चलना, दौड़ना और यहां तक ​​कि चारों पैरों पर कूदना. लोगों ने इसे 'क्वाड्रोबिक्स' नाम दिया है. यह व्यायाम की एक नई शैली है.

इस ट्रेंड का नाम क्वाड्रोबिक्स है

खुद को फिट रखने की यह अपरंपरागत शैली सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रही है. 'क्वाड्रोबिक्स' करने वाले लोग भालू की तरह रेंगते और बिल्ली की तरह छलांग लगाते हुए अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं.

बेल्जियम में जन्मी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एलेक्सिया क्राफ्ट डे ला सॉल्क्स और जंगलों में प्रकृति के बीच रहने वाले इनके चचेरे भाई ने 2021 में क्वाड्रोबिक्स से परिचय कराया था. एलेक्सिया ने इसे एक प्राइमल मूवमेंट बताया है. इसके प्रैक्टिस से उन्होंने अपने स्वयं के शरीर में परिवर्तन का अनुभव किया.

पेड़ों पर बंदर की तरह कूदती नजर आई महिला

28 साल की एलेक्सिया अपना समय स्पेन और ब्रिटेन के बीच बिताती हैं. वह बार्सिलोना में एक फिल्म के विषय की तलाश में थीं. जब उन्होंने पेड़ों पर बंदरों की तरह हरकत करते एक अनजान आदमी के बारे में सुना.

यह व्यक्ति विक्टर मैनुअल फ्लेइट्स एस्कोबार था, जो टार्ज़न मूवमेंट का संस्थापक था. वह एक आदिम आंदोलन की शाखा थी. उस शख्स से बातचीत के एक घंटे के भीतर ही, वेलोग साथ काम करने के लिए सहमत हो गए.

ऐसे शुरू हुआ ये अजीबोगरीब ट्रेंड

क्राफ्ट डे ला सॉल्क्स ने द पोस्ट को बताया कि उन्होंने 2022 की डॉक्यूमेंट्री टार्ज़न मूवमेंट की शूटिंग के दौरान उनके साथ प्रतिदिन दो से तीन घंटे प्रशिक्षण में बिताए. फ्लेइट्स एस्कोबार ने उसे ऐसे तरीके सिखाए जिनसे वह एक पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और धावक होने के नाते अनभिज्ञ थी. उसने उसे चारों पैरों पर चलना, पेड़ों पर चढ़ना और पेड़ की टहनियों पर झूलना सिखाया.

यह काम बच्चों का खेल लग रहा था. लेकिन, यह एक कठिन कसरत थी, जिसने उसकी बाहों, कंधों, छाती और पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर दिया. क्राफ्ट डे ला सॉल्क्स ने अपना सारा प्रशिक्षण नंगे पैर किया और जमीन के अनुकूल ढलते-ढलते उनके तलवे काफ़ी मोटे हो गए.

उन्होंने बताया कि शुरुआती छह महीनों तक उन्हें हर दिन दर्द या थकान महसूस होती थी. उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर में, शारीरिक रूप से तर देख सकती थी. मैं सचमुच मजबूत दिख रही थी.

तुरंत निकल आते हैं सिक्स-पैक

जब क्वाड्रोबिक्स के शारीरिक लाभों की बात आती है, तो निजी प्रशिक्षक नोबे ने कहा कि इस कसरत का सिक्स-पैक प्रभाव वास्तविक है. खासकर जब इसे स्मार्ट पोषण के साथ जोड़ा जाता है.

वहीं टिकटॉकर सोलेइल, जिन्होंने अपना गुमनाम रहने का अनुरोध किया था. उन्होंने पिछले साल थेरियन के बारे में जानने के बाद क्वाड्रोबिक्स करना शुरू किया. थेरियन ऐसे लोगों का समूह है जो जानवरों की तरह हरकत करते हैं और उनकी तरह ही कपड़े भी पहनते हैं.

कम्युनिटी बनाकर इस ट्रेंड से जुड़ रहे कई लोग

जर्मनी की बीस वर्षीय युवती टिकटॉक पर सोलेइल के नाम से मशहूर है. इन्होंने द पोस्ट को बताया कि यह निश्चित रूप से पूरे शरीर का वर्कआउट है. जब से मैंने इसे शुरू किया है, मेरा वजन काफी कम हो गया है और मुझे अपने शरीर में एक नया अंतर दिखाई देने लगा. मेरे सिक्स-पैक बनने लगे हैं.

इस थेरियन कंटेंट क्रिएटर ने स्वीकार किया कि एक साल तक वर्कआउट करने के बावजूद वह क्वाड्रोबिक्स में अभी भी बहुत अच्छी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बहुत जटिल है.पांच मिनट तक इसे आजमाओ और आपकी सांस फूल जाएगी.

सोशल मीडिया पर बनाई अलग पहचान

सोलेइल भले ही सबसे ऊंची छलांग या सबसे तेज स्प्रिंट न लगाती हों, लेकिन उन्होंने यात्रा और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को क्वाड्रोबिक्स के साथ जोड़कर टिकटॉक पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वह अपने वीडियो के लिए सही पृष्ठभूमि की तलाश में दक्षिणी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में घंटों पैदल यात्रा करती हैं.

