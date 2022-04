रानू मंडल से भी तेज बदली किस्मत... प्लंबर दिखेगा हॉलीवुड फिल्म में!

कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती. एक प्लंबर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, प्लंबर का काम करने वाला ये शख्स एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के घर काम करने के लिए गया था. घर के बाथरूम में काम करते हुए प्लंबर गाने गा रहा था.

उसकी गायकी से म्यूजिक प्रोड्यूसर इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्लंबर के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड करने का ऐलान कर दिया. अब एक हॉलीवुड फिल्म मेकर ने प्लंबर की इस कहानी पर मूवी बनाने की भी घोषणा कर दी है. बता दें कि भारतीय सिंगर रानू मंडल की किस्मत भी रातों-रात बदल गई थी. पहले वह स्टेशन पर गाया करती थी.

'द मिरर' के मुताबिक, प्लंबर का नाम केव क्राने (Kev Crane) है, जो ब्रिटेन के Leicestershire के रहने वाले हैं. साधारण सी जिंदगी बिता रहे 50 वर्षीय केव उस वक्त सुर्खियों में आए, जब उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर पॉल कॉनली (Paul Conneally) के साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया.

कॉनली ने केव को गाते हुए पहली बार तब सुना था, जब वो उनके बाथरूम में रिपेयरिंग कर रहे थे. प्लंबर से सिंगर बनने और फिर अब हॉलीवुड फिल्म, केव क्राने का ये सफर बेहद दिलचस्प है.

प्लंबर का काम करते हुए केव सॉन्ग राइटिंग पर भी काम कर रहे थे. इस बीच जब पॉल कॉनली ने उन्हें गाते हुए सुना तो उनके साथ एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कुछ दिन बाद उनका पहला एल्बम Why Can't I Be You? रिलीज हुआ. उनका ये सॉन्ग काफी फेमस हुआ, जिसके बाद कॉनली ने केव से और कई गाने गवाए.

प्लंबर से सिंगर और अब हॉलीवुड फिल्म..

म्यूजिक एल्बम लांच होने के बाद केव क्राने की कहानी सोशल मीडिया पर छा गई. उनके गानों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. हाल ही में लॉस एंजिल्स स्थित फिल्म निर्माता स्टेसी शेरमेन (Stacy Sherman) और अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता बिली रे (Billy Ray) ने उनसे संपर्क किया.

उन्होंने केव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुताबिक जल्द ही उनकी कहानी को बड़े पर्दे (हॉलीवुड) पर दिखाया जाएगा.

अपने इस सफर को लेकर केव कहते हैं कि यह सब किसी और के साथ होते हुए देखना जैसा था. एक मिनट के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है.

वो कहते हैं कि इस पूरी कहानी के बारे में सोचकर मेरी कुछ रातों की नींद हराम हो गई. पहले सॉन्ग रिकॉर्ड करने की डील और अब फिल्म, यह बहुत रोमांचक है. केव अभी भी पलंबर का काम कर रहे हैं. जब समय आता है तो सॉन्ग रिकॉर्ड करने भी जाते हैं.