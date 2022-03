पत्नी बोली- सिगरेट-शराब छोड़ो या घर... पति ने लिया हैरान करने वाला फैसला!

एक 60 वर्षीय शख्स पिछले 14 साल से एयरपोर्ट पर रह रहा है. उसने अपना घर छोड़ दिया है. शख्स का कहना है कि घरवाले उससे शराब और स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहते थे, इसलिए वो घर छोड़कर एयरपोर्ट पर रहने लगा.

शख्स चीन का रहने वाला है जिसका नाम वेई जियानगुओ (Wei Jianguo) है. जियानगुओ का कहना है कि वो घर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसे वहां कोई आजादी नहीं है.

वेई जियानगुओ पिछले 14 साल से बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में रह रहा है. शुरुआत में वह कुछ दिन रेलवे स्टेशन पर भी सोया था. जियानगुओ का कहना है कि एयरपोर्ट पर वो अपनी मर्जी से खा और पी सकता है. उसने 'China Daily' से कहा कि वो अब घर वापस नहीं जाएगा क्योंकि घर पर उसे कोई आजादी नहीं मिलती है.

दरअसल, जियानगुओ की पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने उससे कहा था कि अगर उसे घर में रहना है, तो सिगरेट और शराब छोड़नी होगी. ऐसे में उसने घर छोड़ना स्वीकार किया लेकिन सिगरेट और शराब नहीं छोड़ी. जियानगुओ का घर एयरपोर्ट से करीब 19 किलोमीटर दूर है. उसने साल 2008 में घर छोड़ा था.

हाल ही में एक वीडियो में वेई जियानगुओ ने बताया कि उसे एयरपोर्ट पर रहना पसंद है, क्योंकि यहां उसे ठंड नहीं लगती. जियानगुओ ने यहां अपना एक छोटा सा किचन भी बना रखा है. हर महीने मिलने वाली सरकारी सब्सिडी (Monthly Government Allowance) से उसका खर्च चलता है.

Family getting on your nerves? Have you considered moving out...and moving to the airport? https://t.co/XI0iHEBVWw#IHIF