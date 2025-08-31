अमेरिका के पेंटागन में अचानक बढ़े पिज्जा ऑर्डर, क्यों माना जाता है इसे बड़ी हलचल का संकेत

कहा जाता है कि अगर कहीं एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसका असर दुनिया के दूसरे छोर पर किसी बड़े तूफ़ान के रूप में महसूस किया जा सकता है. इसे बटरफ्लाई थ्योरी कहा जाता है. इसी तरह लोग ये भी मानते हैं कि जब चिड़ियां अचानक झुंड बनाकर उड़ने लगती हैं तो यह भूकंप या तूफ़ान जैसे प्राकृतिक हादसों का संकेत हो सकता है.

ऐसे ही संकेतों में से एक है अमेरिका का मशहूर पेंटागन पिज्जा इंडेक्स. कहा जाता है कि जब पेंटागन में देर रात तक पिज्जा के ऑर्डर अचानक बढ़ने लगते हैं तो यह किसी बड़े सुरक्षा संकट या सैन्य गतिविधि का इशारा होता है.

शुक्रवार को फिर दिखा ट्रेंड

पिछले शुक्रवार पेंटागन के पास फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. दोपहर करीब 1 बजे (ईटी) अचानक पिज्जा ऑर्डर बढ़ गए. द पेंटागन रिपोर्ट नाम के एक्स अकाउंट ने यह डेटा शेयर किया और देखते ही देखते यह खबर वायरल हो गई.

रिपोर्ट में बताया गया कि फ्रेडीज बीच बार पर सामान्य से ज्यादा भीड़ रही. वहीं दूसरी दुकानों पर हाल अलग-अलग दिखा.कुछ जगह खाली रहीं, तो कुछ पर वेटिंग टाइम 15 मिनट तक पहुंच गया. पोस्ट में लिखा गया कि पेंटागन के पास पिज्जा दुकानों का हाल फिलहाल मिक्स है, कहीं भीड़ ज्यादा तो कहीं कम.

शाम 7:36 बजे तक यह पैटर्न बना रहा. शुक्रवार की शाम वैसे भी खाने-पीने की जगहों पर भीड़ रहती है, लेकिन पेंटागन के पास अचानक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला तो सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे. द पेंटागन रिपोर्ट का कहना है कि 27 और 28 अगस्त को भी इसी तरह का पैटर्न सामने आया था.

Freddies Beach Bar is reporting above average traffic.



Pizzerias nearby the Pentagon are currently mixed, ranging between below average to above average.



As of 7:36pm ET

सोशल मीडिया पर बवाल

डेटा सामने आते ही लोग एक्स पर कमेंट्स की झड़ी लग गई. एक यूजर ने लिखा-पिजाटो पिज्जा, जो पेंटागन के पास आधी रात बाद भी खुला रहता है, वहां आज ऑर्डर 303% बढ़ गए हैं. किसी और ने कहा, कि हमें तुरंत अपडेट चाहिए. वहीं एक यूज़र ने सीधा सवाल दागा-आखिर चल क्या रहा है?

‘पेंटागन पिज्जा इंडेक्स’ और पुराने उदाहरण

इस अचानक उछाल ने एक बार फिर पेंटागन पिज्जा इंडेक्स थ्योरी की चर्चा तेज कर दी. माना जाता है कि जब भी पेंटागन में इमरजेंसी आती है, वहां काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है. ऐसे में खाने-पीने, खासकर पिज्जा की मांग अचानक बढ़ जाती है.

इस थ्योरी के समर्थकों का कहना है कि इसके पीछे पुराने उदाहरण भी हैं. 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, उससे ठीक एक रात पहले वॉशिंगटन डी.सी. में पिज्जा ऑर्डर अचानक बढ़ गए थे. Domino’s के मालिक फ्रैंक मीक्स ने दावा किया था कि 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से पहले भी ऐसा ही पैटर्न सामने आया था. यहां तक कि ईरान पर हमले से पहले भी पिज्जा ऑर्डर बढ़ने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसे अमेरिका की पूर्व जानकारी से जोड़ा गया.

