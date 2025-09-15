scorecardresearch
 

Feedback

'ये तो मछली बाजार है…', इंडियन व्लॉगर ने पेरिस का छुपा पहलू दिखाया, वीडियो वायरल

इंडियन ट्रैवल व्लॉगर विनायक मिश्रा ने पेरिस का ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसमें शहर का एक दूसरा पहलू दिखा. लोग जिस पेरिस को रोमांटिक और ग्लैमरस समझते हैं, वहां उन्होंने कुछ ही मिनटों में रॉ और रियल चेहरा देखा.

Advertisement
X
पेरिस वैसा नहीं दिखा जैसे कल्पना की गई थी-(Photo: insta/thevinayakmishra)
पेरिस वैसा नहीं दिखा जैसे कल्पना की गई थी-(Photo: insta/thevinayakmishra)

पेरिस को लेकर लोगों के मन में अक्सर एक ही तस्वीर होती है.साफ-सुथरी सड़कें, रोमांटिक नजारे और खूबसूरत इमारतें, लेकिन एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर के लिए यह सपना कुछ और ही निकला. पेरिस पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद उनका सामना शहर के उस चेहरे से हुआ, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं.

इंडियन ट्रैवल व्लॉगर विनायक मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वे पेरिस की गलियों से गुजरते दिखते हैं, लेकिन यह वही चमक-दमक वाला पेरिस नहीं था, जिसकी तस्वीरें आमतौर पर लोगों को दिखाई जाती हैं. इलाका कुछ गंदा और बिखरा-बिखरा नजर आया. इस पर विनायक ने लिखा-पेरिस ने मुझे पहुंचते ही 5 मिनट में बड़ा सरप्राइज़ दे दिया. यह वीडियो अब तक 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार वायरल हो रहा है.

व्लॉगर ने दी सफाई

सम्बंधित ख़बरें

pakistan cricket new jersey
Pakistan: प्लेयर्स की नई जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा? 
india-pakistan match stands empty
India-Pak मैच: टिकट बिके लेकिन Dubai स्टेडियम रहा खाली 
fbi-blunder-toxic-smoke-animal-shelter-14-hospital-75-animals-risk
पुलिस ने ड्रग्स जलाए तो मचा हड़कंप… इंसान से जानवर तक सब बेहोश! 
india-pak-match-empty-seats-asia-cup-2025-boycott-impact
टिकट बिके, लेकिन 'खाली' रह गईं सीटें… इंडिया-पाक मैच पर छाया 'बॉयकॉट' 
ndia-vs-pakistan-asia-cup-owaisi-statement-goes-viral
भारत-पाकिस्तान के मैच से पहले ओवैसी के ये दो भाषण हो रहे वायरल 

विनायक ने अपने कैप्शन में लिखा कि पेरिस एक मल्टीकल्चरल शहर है और हर हिस्सा एक जैसा नहीं होता. उन्होंने कहा-इस वीडियो वाला इलाका अलग वाइब देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा पेरिस ऐसा ही है. जैसे भारत में अलग-अलग जगहों के अलग-अलग रंग होते हैं, वैसे ही यहां भी है. यही ट्रैवलिंग को असली और दिलचस्प बनाता है. उन्होंने आगे लिखा कि पेरिस रियल है, रॉ है, और फिर भी खूबसूरत है.

Advertisement

देखें वीडियो

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा

इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आईं. एक यूजर ने लिखा कि सभी इंडियंस को अब यही करना चाहिए. रियलिटी दिखाने के लिए शुक्रिया.दूसरे ने कहा-यह जगह बहुत गंदी लग रही है. शायद यहां पहले मार्केट लगी होगी और यह उसी का नतीजा है.

वहीं, कुछ यूजर्स ने चेतावनी भी दी-भाई, सेंट्रल पेरिस में रहो. आउटर एरिया में यही हालत होती है. रात में इन इलाकों में बिल्कुल मत जाना, अनसेफ है.

पेरिस के कई चेहरे

विनायक ने अपने वीडियो पर आए कमेंट्स का जवाब देते हुए दोबारा स्पष्ट किया कि पेरिस, किसी भी ग्लोबल सिटी की तरह, कई रूपों में नजर आता है. एक ही शहर में कई रंग होते हैं और यही उसे दिलचस्प बनाता है.

यह पहली बार नहीं है जब पेरिस की रियलिटी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हो. इससे पहले जून में एक फिलिपिनो ट्रैवलर ने भी ऐसा ही वीडियो शेयर किया था, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी थी।

विनायक का यह वीडियो साफ दिखाता है कि पेरिस सिर्फ रोमांटिक तस्वीरों और खूबसूरत नजारों का शहर नहीं है, बल्कि इसके कई चेहरे हैं जिन्हें देखने के बाद ही यात्रा का असली मजा मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement