अखबार बांटने वाले का परफेक्ट थ्रो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा – ओलंपिक लेवल टैलेंट!

टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती.ये बात एक वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अखबार बांटने वाले शख्स का वीडियो खूब चर्चा में है. इसमें वह बाइक चलाते हुए अखबार ऐसे फेंकता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि अखबार वाला बड़ी तेजी और सटीकता के साथ अखबार अलग-अलग घरों तक पहुंचा रहा है.कुछ जगह तो वह अखबार इस तरह फेंकता है कि वो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता है. सबसे खास बात यह है कि उसका हर थ्रो इतना सटीक होता है कि कभी अखबार सीधे लोगों के हाथ में चला जाता है, तो कभी एकदम सफाई से उनके बरामदे में गिरता है.
एक क्लिप में उसका निशाना इतना जबरदस्त दिखता है कि अखबार दरवाजे के नीचे से फिसलकर सीधा घर के अंदर चला जाता है. उसकी ये परफेक्ट टाइमिंग देखकर लोग हैरान हैं. शायद यही वजह है कि इस वीडियो को अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
देखें वायरल वीडियो
बताया जा रहा है कि इस शख्स को अखबार बांटने का करीब 17 साल का अनुभव है, और उसका यह अनुभव हर थ्रो में साफ झलकता है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @PicturesFoIder नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो पर अब तक लाखों लोगों ने रिएक्ट किया है और कमेंट्स में उसके हुनर की तारीफ की है.
एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अगर पेपर फेंकने में ओलंपिक होता, तो गोल्ड मेडल इसी को मिलता.” वहीं दूसरे ने लिखा, “भाई का निशाना देखो, अगर क्रिकेट खेलता तो इंडिया टीम में पक्का जगह बना लेता.”
लोगों का कहना है कि ऐसा टैलेंट रोज नहीं देखने को मिलता जिसने अखबार बांटने जैसे काम को भी एक कला में बदल दिया.