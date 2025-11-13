होटल से निकालकर आग लगा दूंगा... पाक करोड़पति ने एयर होस्टेस को दी थी धमकी, 4 साल की जेल

ब्रिटेन में रहने वाले एक पाकिस्तानी करोड़पति व्यवसायी ने एक एयर होस्टेस को फ्लाइट गैंग रेप करने और आग लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद उस पर मुकदमा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया था.

और पढ़ें

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी को सिर्फ 15 महीने की सजा सुनाई गई थी. इस वजह से पीड़िता ने आरोपी को और ज्यादा और सख्त सजा दिलवाने के लिए अपील की थी. इस पर अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि पहले दी गई सजा बहुत नरम है. इसलिए जेल की सजा को तीन गुना बढ़ाया जाता है. अब आरोपी को 4 साल 3 महीने जेल की सजा दी गई है.

लंदन से लाहौर जा रही थी फ्लाइट

पाकिस्तान का सलमान इफ्तिखार (37) नाम का शख्स फरवरी 2023 में अपने तीन बच्चों और अपनी एक पत्नी के साथ लंदन के हीथ्रो से लाहौर के लिए फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा था. तभी वह हवा में हिंसक हो गया.

शराब पीने के बाद हिंसक हो गया था शख्स

शैंपेन पीने और विमान में मौजूद बार से बर्फ लेने के दौरान वह हिंसक हो गया था. तब क्रू मेंबर ने उसे अपनी सीट पर वापस जाने को कहा था. अदालत में बताया गया कि जब उसे रुकने के लिए कहा गया, तो आरोपी गुस्सा हो गया और उसने अपने फोन से केबिन क्रू का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. उनसे कहा कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है. फिर वह गाली देने लगा.

Advertisement

एयर होस्टेस को देने लगा गाली

कर्मचारियों ने पायलट को इसकी सूचना दी. इसके बाद सीट बेल्ट लगाने के संकेत चालू कर दिए गए. इससे इफ्तिखार और अधिक परेशान हो गया. अदालती दस्तावेजों और फुटेज के अनुसार, इफ्तिखार ने सीनियर एयर होस्टेस एंजी वाल्श को गालियां देना और धमकाना शुरू कर दिया.

गैंगरेप और आग लगाकर मारने की दी धमकी

उन्होंने वाल्श से कहा कि उसे उसके होटल के बारे में पता कि वह पाकिस्तान में कहां रुकी है. वह उसे होटल के कमरे से घसीट कर ले जाएगा. फिर उसके साथ गैंगरेप किया जाएगा और उसे आग लगा दी जाएगी.

पाकिस्तान स्थित होटल से खींचकर ले जाने की दी थी धमकी

उन्होंने यह भी धमकी दी कि पाकिस्तान पहुंचने पर वह होटल के उस फ्लोर को उड़ा देंगे जहां केबिन क्रू के सदस्य ठहरने वाले थे.स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कैप्टन ने उड़ान को तुर्की की ओर मोड़ने पर विचार किया.एयरलाइन में 37 वर्षों से कार्यरत वाल्श ने कहा कि इस घटना ने उनके जीवन को एक ट्रॉमा में डाल दिया.

लंबे समय तक ट्रॉमा में रहीं एयर होस्टेस

उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक यात्री ने मुझ पर, मेरी नौकरी पर, मेरे करियर पर और मेरे जीवन पर इतना प्रभाव डाला है.मैं एक मज़बूत, बहादुर और खुशमिजाज एयर होस्टेस हूं और मुझे अपना काम बहुत पसंद है. कंपनी में मेरी अच्छी पहचान है. लेकिन मुझे 14 महीने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ी. क्योंकि इस घटना ने मुझे तोड़ दिया था.

Advertisement

इंग्लैंड से पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने घटना के अगले महीने इफ्तिखार को बकिंघमशायर के इवर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्होंने जान से मारने की धमकी और नस्लभेदी उत्पीड़न के लिए अपना अपराध स्वीकार कर लिया. जबकि अदालत में सुनवाई के दौरान पता चला कि उन पर पहले से ही 15 अपराधों के लिए छह दोष सिद्ध हो चुके थे - जिनमें सामान्य हमला और शराब पीकर गाड़ी चलाना भी शामिल था.

इस वर्ष अगस्त में इफ्तिखार को केवल 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई. इसके बाद सांसद क्रिस फिलिप ने ब्रिटेन की अनुचित रूप से उदार सजा योजना के तहत मामले को अटॉर्नी जनरल के पास भेज दिया.

इस करोड़पति की पाकिस्तानी अभिनेत्री से हुई है शादी

उस समय, इफ्तिखार की दो पत्नियों में से एक ने अपने पति का बचाव करते हुए एक संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसमें लोगों से इंसान बनने और हर व्यक्ति की कहानी के पीछे के दर्द को समझने की अपील की गई.

ब्रिटेन में दूसरी पत्नी के साथ रहता था शख्स

इफ्तिखार की 37 वर्षीय पत्नी जो सुपरमॉडल और अभिनेत्री है, उसने लिखा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई मजाक नहीं है. किसी पर राय बनाने से पहले, समझने की कोशिश करें और दयालु बनें. इस लोकप्रिय पाकिस्तानी अभिनेत्री के सोशल मीडिया पर पांच लाख से अधिक फॉलोअर हैं, जहां वह अक्सर अपने पति की तस्वीरें साझा करती हैं, जो ब्रिटेन में एक अन्य महिला के साथ रहते हैं, जो उनके बच्चों की मां है.

Advertisement

मामले की समीक्षा के बाद अपील न्यायालय ने इफ्तिखार की जेल की अवधि बढ़ाकर चार वर्ष और तीन महीने कर दी है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नई सजा उनकी धमकियों की गंभीरता और निरंतर प्रकृति और वॉल्श को हुई दीर्घकालिक हानि को बेहतर ढंग से दर्शाती है.

---- समाप्त ----