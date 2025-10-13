scorecardresearch
 

पाकिस्तान में बसें जल रही थीं, गोलियां चल रही थीं और बीच सड़क पर नाचने लगा प्रदर्शनकारी, Video

कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी टीएलपी पाकिस्तान में जमकर उत्पात मचा रही है. पाकिस्तान के कई शहरों में इसने हिंसा और आगजनी की घटनाएं की हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पाकिस्तान में TLP का हंगामा, सड़कों पर हिंसा और अफरातफरी मची (Photo: Reuters/Mohsin Raza)
पाकिस्तान में TLP का हंगामा, सड़कों पर हिंसा और अफरातफरी मची (Photo: Reuters/Mohsin Raza)

पाकिस्तान के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं. एक ओर उसकी सरहद पर तालिबान से लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर देश के अंदर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं. रविवार रात पाकिस्तान के मुरीदके में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के प्रदर्शनकारियों और पुलिस व रेंजर्स के बीच हिंसक झड़प हो गई.

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) नाम का यह संगठन देशभर में हंगामा मचा रहा है. लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुरीदके और वेहारी सहित कई शहरों में TLP समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं. सोशल मीडिया पर इनके हिंसक प्रदर्शनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में बस जलती दिखी, गोलियों की आवाजें

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तानी सड़कों पर भीड़, जलती बसें और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं. वीडियो में एक प्रदर्शनकारी 'अल्लाहो अकबर' के नारों के बीच नाचते हुए भी नजर आ रहा है.

 

'इस्लाम के साथ धोखा' का आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गाजा शांति योजना को मंजूर कर लिया है. TLP का कहना है कि यह कदम 'इस्लाम और फिलिस्तीन के साथ धोखा' है. TLP नेताओं ने इसे इजरायल-हमास युद्धविराम समझौते से जुड़ी ‘पाकिस्तान की आत्मसमर्पण नीति’ बताया है.

इस्लामाबाद की ओर मार्च रोका गया

जानकारी के मुताबिक, TLP समर्थक इस्लामाबाद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कंटेनर लगाकर सड़कों को बंद कर दिया.स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और देशभर में कई जगहों पर झड़पें और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं.

टीएलपी की स्थापना 2015 में हुई थी. यह एक अति-दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है, जिसकी नींव बरेलवी मौलवी खादिम हुसैन रिजवी ने रखी थी. लाखों सदस्यों वाला यह संगठन पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों में किसी भी बदलाव का विरोध करता रहा है और इसी मुद्दे पर कई बार सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर चुका है. इसके अलावा, टीएलपी ने फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों के रुख के खिलाफ भी प्रदर्शन किए हैं.

