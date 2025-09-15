scorecardresearch
 

न्यूयॉर्क मेट्रो में महिला ने धोए पैर, उड़ने लगे स्किन फ्लेक्स, वीडियो देख भड़क गए लोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें न्यूयॉर्क मेट्रो में बैठी एक महिला खुलेआम अपने पैरों को रगड़-रगड़कर साफ करती दिख रही है. महिला का यह अजीब एटिकेट देखकर लोग भड़क उठे और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

X
वीडियो में साफ दिखता है कि महिला को पता था वो रिकॉर्ड की जा रही है (Photos: Luis Monteiro/Instagram)

दिल्ली मेट्रो के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं.कभी झगड़ा, कभी डांस, तो कभी कोई गाना गाते हुए. ऐसे नजारे अब आम हो गए हैं.लेकिन इस बार वायरल हुआ वीडियो भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश अमेरिका का है. यहां न्यूयॉर्क मेट्रो में एक पैसेंजर ने ऐसा अजीब काम कर दिया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया.

न्यूयॉर्क सिटी सबवे में सफर कर रहे यात्री उस वक्त दंग रह गए जब एक महिला ने खुलेआम अपने पैर रगड़कर साफ करना शुरू कर दिया. ऐसा लग रहा था कि न्यूयॉर्क की मेट्रो नहीं, ये उसका घर है. नतीजा उसके पैरों की डेड स्किन के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और लोग घिन से मुंह बनाने लगे.

कैमरे में कैद हुआ पूरा नजारा

यह पूरा मंजर एक यात्री ने कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि महिला को पता था वो रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की और बेफिक्र होकर पैर साफ करती रही.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luis Monteiro (@1776qqqqq)

 

वीडियो पोस्ट करने वाले इंस्टाग्राम यूज़र लुइस मोंटेरियो ने लिखा-न्यूयॉर्क कभी निराश नहीं करता। लोग सबवे में अजीब चीजें लेकर आते हैं, लेकिन पैरों की ये सफाई पहली बार देखी है।”

'पब्लिक शेमिंग जरूरी है'.

वीडियो पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर बोला कि यही वजह है कि पब्लिक शेमिंग जरूरी है. दूसरे ने लिखा कि गंदा बिहेवियर और जरा भी शर्म नहीं. एक मजेदार कमेंट आया कि यही कारण है कि 5 सेकंड रूल जैसी कोई चीज नहीं होती. जमीन पर गिरी चीज मत उठाओ.वहीं कुछ लोगों ने मांग की उसे गिरफ्तार करना चाहिए.

पब्लिक स्पेस में एटीकेट पर बहस

ये वीडियो अब सिर्फ मजाक और गुस्से तक सीमित नहीं रहा. इसने पब्लिक स्पेस में हाइजीन, एटीकेट और पर्सनल बाउंड्रीज़ की बहस छेड़ दी है.खासकर उस न्यूयॉर्क सबवे में जो पहले ही अजीबोगरीब घटनाओं के लिए बदनाम है.
 

