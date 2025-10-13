scorecardresearch
 

नींद में भी काम करती है ये महिला! सपनों में ऐसे सॉल्व करती है ऑफिस की प्रॉब्लम

मेटा और गूगल के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि वह एक ऐसी महिला से मिले थे, जिसने खुद ही सपना देखना सीखा, ताकि वह नींद में ही अपने काम से संबंधित समस्याओं को हल कर सके.

Lucid Dreaming वह सपना है जिसमें आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उसे अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं. (Photo: AI Geneated)
मेटा और गूगल की पूर्व कर्मचारी एंड्रयू येंग ने बताया कि उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई, जो सपनों में भी काम करती है. उसने सपनों में आने वाली स्थितियों को काबू में करना सीख लिया है, ताकि नींद में ही अपने काम की समस्याओं का हल निकाल सके. येंग, जो अब अपनी कंपनी फाइब (Fybf) चलाती हैं, ने कहा कि यह महिला दिन के 24 घंटे काम को संभालती है. भले ही यह तरीका थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उसने अपने स्टार्टअप के लिए करोड़ों रुपये की फंडिंग जुटाई है और उसकी एक छोटी, सफल टीम भी है.

क्या होता है ल्यूसिड ड्रीम (Lucid Dreaming)?
सुस्पष्ट स्वप्न वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति सपना देखते समय समझ जाता है कि वह सपना देख रहा है. कुछ लोग इन सपनों को काबू में रख सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं. ऐसे सपने कभी अपने आप आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें सीखकर भी ला सकते हैं, जैसे —रियलिटी चेक करना,सपनों की डायरी लिखना, या MILD तकनीक का अभ्यास करना.

ल्यूसिड ड्रीमिंग (Lucid Dreaming) का सीधा सा मतलब है - सपने में यह जानना कि आप सपना देख रहे हैं. जब आप ल्यूसिड ड्रीम देखते हैं, तो आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग एक तरह से जाग जाता है. आपको इस बात का पूरा अहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह असली नहीं है, बल्कि एक सपना है.

इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
जागरूकता (Awareness): आपको पता होता है कि आप एक सपने की दुनिया में हैं. यह सामान्य सपनों से बिल्कुल अलग है, जहाँ हम हर चीज़ को सच मान लेते हैं.

नियंत्रण (Control): जब आपको पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हैं, तो आप अक्सर उस सपने को अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं. आप तय कर सकते हैं कि सपने में आगे क्या होगा. यह ऐसा है जैसे आप अपनी फिल्म के डायरेक्टर और हीरो, दोनों खुद ही हों.

ल्यूसिड ड्रीम में लोग क्या करते हैं?
जागरूक होने के बाद, लोग अक्सर वे काम करते हैं जो असल जिंदगी में मुमकिन नहीं हैं, जैसे- उड़ना, दीवारों के आर-पार जाना, किसी भी मनचाही जगह पर तुरंत पहुंच जाना, अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति से मिलना या बात करना और अपने डर का सामना करना (जैसे ऊंचाई या किसी जानवर का डर).

ल्यूसिड ड्रीमिंग के फायदे क्या हैं?
बुरे सपनों से छुटकारा: अगर आप कोई डरावना सपना देख रहे हैं और आपको अहसास हो जाए कि यह सिर्फ एक सपना है, तो आप उस डर से बाहर निकल सकते हैं या सपने को बदल सकते हैं.

रचनात्मकता (Creativity) बढ़ाना: यह अपनी कल्पना की दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक बेहतरीन तरीका है.

चिंता (Anxiety) कम करना: कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपनी चिंताओं और डरों का सामना करने के लिए एक सुरक्षित माहौल के रूप में करते हैं.

कौशल का अभ्यास (Skill Practice): कुछ एथलीट और कलाकार अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए ल्यूसिड ड्रीमिंग का उपयोग करते हैं.

महिला की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल
एंड्रयू येंग ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (Twitter) पर लिखा – “मैं एक ऐसी फाउंडर से मिली, जो दिन में 24 घंटे काम करती है. उसने खुद ही सुस्पष्ट स्वप्न देखना सीखा है ताकि नींद में भी काम की समस्याओं का हल निकाल सके.”उन्होंने बताया कि यह तरीका उसके लिए काम कर रहा है- वह करोड़ों डॉलर जुटा चुकी है और उसकी टीम में कुछ दर्जन लोग काम करते हैं. येंग ने यह भी कहा कि “सैन फ्रांसिस्को 996 (9 घंटे, 9 दिन, 6 दिन काम संस्कृति) के लिए जाना जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क में हम 24/7 एक्टिव रहते हैं.”

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया
इस पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए- एक यूजर ने लिखा, “ऐसा कभी नहीं हुआ.”जिस पर येंग ने जवाब दिया, “मैं वादा करती हूं, हुआ था भाई.” दूसरे ने कहा, “अब तक की सबसे दिखावटी और अजीब पोस्ट. तीसरे ने मजाक में लिखा, “अगर वह सपनों में भी काम करती है, तो अगला कदम समय को धीमा करना होगा ताकि वह रोज 30-40 घंटे काम कर सके.”कुछ लोगों ने मजाक में येंग से कहा कि “अपना अकाउंट डिलीट कर दो,”जबकि अन्य ने लिखा कि यह पोस्ट LinkedIn के लिए ज़्यादा सही होती.

नोट-aajtak.in इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर आधारित है.

