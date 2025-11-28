'मैं दो बार मरी, हर बार मुझे वापस भेज दिया गया'! महिला का अजीबोगरीब दावा

एक महिला ने दावा किया कि उसकी तीन बार मृत्यु हो चुकी है. फिर भी वह बार-बार वापस लौटी. उसने दावा किया कि हर बार मौत के बाद उसने क्या देखा. महिला का निकट मृत्यु संबंधी अनुभव इन दिनों काफी चर्चा में है.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्मा एडवर्ड्स नाम की महिला का दावा है कि उन्होंने मौत के बाद की जिंदगी देखी है. उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद उन्होंने अपने लिए बनाई गई जिंदगी को देखा है. नॉर्मा एडवर्ड्स कहती हैं कि उनकी मृत्यु के तीन मौकों में से दो बार वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थीं. वहां दूसरी दुनिया के प्राणियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें वापस भेज दिया.

महिला का दावा- मौत के बाद शुरू होती है नई जिंदगी

नॉर्मा का दावा है कि उन्हें दोनों बार लौटने के लिए एक ही संदेश दिया गया था - जीवन शाश्वत है और मृत्यु अंत नहीं है. यह एक नई शुरुआत है. नॉर्मा ने कहा कि मृत्यु के बाद मैंने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया, कल्पना से भी ज़्यादा अंधेरी. लेकिन मुझे डर नहीं लगा. मैं प्रकाश की गति से यात्रा कर रही थी और फिर मैंने एक इंद्रधनुष जैसा कुछ देखा जिसके रंग मैंने पहले कभी नहीं देखे थे.

जैसे-जैसे मैं करीब गई, वह एकदम साफ सफेद रोशनी में बदल गया. यह इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें खराब हो जाएगी. फिर मैं उसमें विलीन हो गई.

20 साल की उम्र में हुआ था मौत से पहली बार सामना

नॉर्मा का मौत से पहला सामना तब हुआ जब वह 20 साल की थीं. वह काम पर जा रही थीं जब उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गईं. नॉर्मा ने बताया कि डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे अंदर एक मरा हुआ भ्रूण था जो मेरे शरीर में ज़हर घोल रहा था.

उस वक्त बेहोश होने के बाद उन्होंने खुद को एक छत पर पाया. जब नॉर्मा ने नीचे देखा तो ऑपरेशन टेबल पर उनका शरीर नीचे पड़ा था. नॉर्मा वहां मौजूद डॉक्टरों व अन्य लोगों को बताना चाहती थी कि मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं पा रहा था. जैसे-जैसे डॉक्टर और नर्स मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मैं मौत के पार की एक यात्रा पर निकल पड़ी.

विशाल टीवी स्क्रीन के सामने खड़ी थी महिला

उन्होंने बताया कि मैंने महसूस किया कि प्रकाश में विलीन हो रही हूं. मैं एक विशाल टेलीविजन स्क्रीन के सामने आ गई, जो धरती पर बनी किसी भी चीज से बड़ी थी. मेरा जीवन उस पर स्क्रॉल करने लगा. वहां मुझे अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी. यह देखकर मुझे हंसी आ गई. लेकिन, जैसे ही ये दृश्य धुंधले हुए, मैं एक नदी के किनारे पहुंच गई थी. वहां दूसरी तरफ सैकड़ों जानी-पहचानी आत्माएं मेरा इंतजार कर रही थीं.

नॉर्मा ने बताया कि उनमें मेरी प्यारी चाची भी खड़ी थीं. वह मुझसे मिलने के लिए पानी में उतरीं और मैं भी उनके पास गई – लेकिन हमारे स्पर्श से ठीक पहले, वह पीछे हटीं और बोलीं. मुझे बहुत अफसोस है, वे तुम्हें बोलने नहीं दे रहे हैं. वे तुम्हें यह संदेश देकर वापस भेज रहे हैं. यह संदेश था कि जीवन में जो दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा है – और यह शाश्वत है.इसके बाद नॉर्मा अपने शरीर में वापस खिंच गई.

दूसरी बार 2024 में हुई थी मृत्यु

नवंबर 2024 में नॉर्मा की दूसरी बार मौत हुई. अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाली नॉर्मा को सुबह-सुबह दिल का दौरा पड़ा था. उन्होंने अपने पति से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने का आग्रह किया. जहां उनकी मृत्यु हो गई. नॉर्मा ने कहा कि मुझे ठीक-ठीक पता था कि क्या होने वाला है. सुरंग के उस पार, मैं स्वर्ग पहुंचने ही वाला था. लेकिन वहां पहुंचने से ठीक पहले वे मुझे वापस ले आए और फिर मैं फिर से बेहोश हो गई.

इस बार, वहां एक महिला की उपस्थिति थी. मुझे लगता है कि वह एक फ़रिश्ता थी. उसने मुझे राह दिखाई, ताकि अगर मैं सोचूं कि मुझे यहीं रहना है. मैं उसे संभाल सकूं. बेशक, जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है.उन्होंने मुझे बिल्कुल वही संदेश दिया जो मुझे पहली बार मिला था.

नॉर्मा ने कहा कि मुझे बताया गया कि मेरा मिशन अभी आधा ही पूरा हुआ है. हम फंसे हुए हैं. डर में जकड़े हुए हैं. मेरा काम है इससे लोगों को मुक्त करना, ताकि लोग पुनर्जन्म के बारे में जागरूक हो सकें और मृत्यु के बाद वाले जीवन में आगे बढ़ सकें.

दोबारा महिला को वापस भेज दिया गया

अब, वह वृद्धजन समुदायों में काम करती हैं और मृत्यु के करीब पहुंच चुके लोगों को सांत्वना और दृष्टिकोण प्रदान करती हैं. नॉर्मा ने आगे कहा कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है. क्योंकि मैं जानती हूं कि यह अंत नहीं है. मेरे निकट-मृत्यु अनुभव ने मुझे यही सिखाया है कि आत्मा कभी नहीं मरती.

जब मैं प्रकाश में विलीन हुई, तो मुझे जो आनंद और शांति मिली, उसे शब्दों में बयां करना असंभव है.नॉर्मा ने कहा कि जब तक आपकी सांसें हैं, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है और जब जाने का समय आए, तो जान लें कि कोई मृत्यु नहीं है - आप बस शरीर को पीछे छोड़कर दूसरी तरफ एक विस्तृत जीवन जीने जा रहे हैं.

