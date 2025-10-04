scorecardresearch
 

Feedback

किम जोंग उन का नया फरमान... उत्तर कोरिया में ब्रेस्ट इम्प्लांट बैन, महिलाओं पर सख्त कार्रवाई

उत्तर कोरिया में ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है. सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है और गुप्त एजेंसियों को महिलाओं पर नजर रखने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
उत्तर कोरिया ने ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी को गैर-समाजवादी बताकर बैन कर दिया है. ( FILE PHOTO)
उत्तर कोरिया ने ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी को गैर-समाजवादी बताकर बैन कर दिया है. ( FILE PHOTO)

उत्तर कोरिया में अब ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी पर भी रोक लगा दी गई है. यह देश पहले से ही रोजमर्रा की चीजों पर कड़े नियमों के लिए जाना जाता है, जैसे पश्चिमी कपड़े पहनना या हेयरस्टाइल. अब ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां एक डॉक्टर और दो महिलाओं पर ब्रेस्ट सर्जरी कराने के आरोप में सार्वजनिक मुकदमा चल रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, किम जोंग उन की सरकार अब ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिए मोहल्लों में गश्त और गुप्त एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ताकि ऐसी महिलाओं की पहचान की जा सके जिन्होंने यह सर्जरी करवाई है. अगर किसी महिला ने किस भी तरह का कोई भी बदलाव करवाया, तो नेताओं को पुलिस में रिपोर्ट करना होगा. 

 

सम्बंधित ख़बरें

North Korea leader Kim Jong Un
'परमाणु हथियार हमारे लिए जरूरी... US छोड़े जिद तो बातचीत संभव', बोले किम जोंग उन 
North_Korea_Rule
North Korea में ‘आइसक्रीम’ शब्द बैन, Kim Jong Un का फरमान 
North Korea
K-Drama देखने वालों को सजा-ए-मौत, उत्तर कोरिया में ये क्या हो रहा? 
UN रिपोर्ट में उत्तर कोरिया की कड़ी निगरानी और विदेशी टीवी पर प्रतिबंध को लेकर कई गुप्त जानकारियां हुईं उजागर (Photo: AP)
नॉर्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने पर मिलती है मौत की सजा... UN की रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा 
Kim Jong Un and his daughter Ju Ae.
किम जोंग की उत्तराधिकारी बनेगी बेटी? चीन दौरे के बाद अटकलें तेज 

गुप्त एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही सरकार
उत्तर कोरिया में ब्रेस्ट इम्प्लांट को गैर-समाजवादी काम (Non-socialist work) माना गया है और यह कानूनन मना है. हाल ही में एक डॉक्टर पर, जिसने छुपकर यह सर्जरी की थी, सार्वजनिक सुनवाई हुई. इसी तरह दो 20 साल की लड़कियों पर भी ब्रेस्ट सर्जरी करवाने का आरोप लगा. बताया गया कि दोनों अपने फिगर को बेहतर बनाना चाहती थीं.

डॉक्टर ने अपने घर पर अवैध रूप से चीन से लाए गए सिलिकॉन का इस्तेमाल करके सर्जरी की थी. 20 साल की दोनों महिलाओं ने अपने शरीर का आकार बदलवाने के लिए यह ऑपरेशन कराया था. सरकार अब ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और संदिग्ध महिलाओं की पहचान करने के लिए पड़ोस में गश्त और गुप्त एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

Advertisement

20 साल की लड़कियों ने कराई ब्रेस्ट सर्जरी 
एक सूत्र के मुताबिक, सितंबर के बीच में दक्षिणी उत्तरी ह्वांगहे प्रांत के एक सूत्र ने बताया कि सितंबर के बीच में सारिवॉन जिले के सांस्कृतिक हॉल में एक डॉक्टर और उन महिलाओं का सार्वजनिक मुकदमा हुआ, जिन्होंने अवैध ब्रेस्ट सर्जरी करवाई थी. डॉक्टर पर आरोप था कि उसने अपने घर पर अवैध रूप से ब्रेस्ट सर्जरी की और इसके लिए चीन से तस्करी कर लाया गया सिलिकॉन इस्तेमाल किया. मुकदमे के दौरान डॉक्टर मंच पर सिर झुकाए खड़ा रहा, जबकि 20 साल की दोनों लड़कियां शर्म के कारण अपना चेहरा नहीं उठा सकीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement