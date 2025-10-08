मां के बॉयफ्रेंड का युवक ने काटा सिर, फिर चाकू लेकर वहीं पर बैठा रहा

न्यूयॉर्क में एक शख्स की उसकी गर्लफ्रेंड के बेटे ने हत्या कर दी. 19 साल के लड़के ने पहले तो चाकू से गर्दन पर कई वार किए, फिर सिर को काटकर अलग कर दिया. मृतक की उम्र 45 साल के करीब थी.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 45 साल का शख्स मृत पड़ा था और उसका सिर धड़ से अलग था. उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे. मौके पर 19 साल का एक लड़का मिला. उसके पास हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

मौके पर धड़ से अलग मिला सिर

न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD) के अनुसार , पुलिस को वेस्ट ब्राइटन, स्टेटन द्वीप, न्यूयॉर्क स्थित एक घर में हुए आपराधिक घटना की सूचना मिली. जब पुलिस पहुंची तो वहां एक सिरकटी लाश पड़ी थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, व्यक्ति का सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो चुका था - और उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस ने गर्लफ्रेंड के बेटे को गिरफ्तार कर लिया

मृतक की गर्लफ्रेंड के 19 साल के बेटे को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि उस पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है. उसके एक करीबी दोस्त के अनुसार, मृतक कूड़ा उठाने का काम करता था और हाल ही में उसके आंखों की रोशनी कम हो गई थी. इस वजह से वह छुट्टी पर था.

हत्या के बाद लड़के ने अपनी बहन को बताया

गिरफ्तार लड़के के बारे में कहा जाता है कि उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है. उसने हत्या करने के बाद अपनी छोटी बहन को बताया कि उसने स्कूल से घर आकर कुछ बुरा किया है. लड़की घर में गई और खून के कई निशान देखे, जो बाथरूम में पड़े उस कटे हुए आदमी तक ले गए, जिसके धड़ से सिर अलग हो चुका था.

मृतक के दोस्त 47 साल के लुई ऑर्टिज ने बताया कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था. वह बस रिटायर होने वाला था और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से जीने वाला था.

मानसिक परेशानी से ग्रस्त है लड़का

लुई ने आरोपी लड़के के बारे में बताया कि वह भी बहुत ही प्यारा है और अक्सर मेरे बेटे के साथ वीडियो गेम खेलता था. उन्होंने कहा कि लड़का स्कूल में हमेशा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझता रहता था.

आरोपी की मां और मृतक 6 साल से थे साथ

लुई और उसकी पत्नी डोना ने बताया कि मृतक और आरोपी की मां पिछले 6 साल से एक साथ थे. बच्चों को लेकर उनके बीच उतार-चढ़ाव आते रहते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा.

