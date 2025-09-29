कराची की गलियों में गूंजा 'जय माता दी', पाकिस्तान के हिंदुओं ने ऐसे मनाया नवरात्र

नवरात्रि का पर्व इस बार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में यह दिलचस्पी रहती है कि क्या पाकिस्तान में भी वहां के हिंदू नवरात्रि मना पाते हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में नवरात्रि की धूम को दिखा रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर कई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें लोग मां दुर्गा की प्रतिमाओं के सामने गरबा और डांडिया करते दिखाई दे रहे हैं. आइए, कुछ ऐसे ही वीडियो पर नजर डालते हैं.

'नवरात्रि इन पाकिस्तान' कैप्शन के साथ प्रीतम देवड़िया ने एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें पारंपरिक परिधानों में लोग गरबा और डांडिया खेलते नजर आते हैं. पीछे मां दुर्गा की प्रतिमाएं और तस्वीरें भी लगी हुई हैं.इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

कराची से वायरल हुआ वीडियो

एक और वीडियो धीरज मंधन ने साझा किया है. इस छोटे से क्लिप में लोग डांडिया की धुन पर एकदम तालमेल से थिरकते हुए दिखाई देते हैं. ये वीडियो भी वायरल हो रहा है.वीडियो में पाकिस्तान की गलियों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है. गलियां झालरों से सजी हुई हैं और गरबे के पंडाल बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे भारत में होते हैं. कुछ लोग पाकिस्तान के पठानी सूट पहनकर डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं.

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में नवरात्रि के जश्न की झलक सोशल मीडिया पर वायरल हुई हो. पिछले साल भी धीरज मंधन ने कराची से नवरात्रि उत्सव की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे, जिन्हें खूब सराहना मिली थी.

