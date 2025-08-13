नासा के इंटर्न ने चुराया चांद का पत्थर, फिर उसे बेड के नीचे रख गर्लफ्रेंड से किया रोमांस! कारण था मजेदार

हमने अक्सर किस्से-कहानियों में चांद पर रोमांस करने जैसी बातें सुनी है. कई प्रेम में डूबे कई लोग अपनी प्रेमिका से वादा कर बैठते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद को जमीन पर ला सकता हूं या चांद तोड़कर ला दूंगा. ऐसे में एक शख्स ने इन रूमानी बातों को वाकई में अंजाम देने का फैसला किया और नासा के लैब में रखे, चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़े को चुरा लिया. इस लूनर रॉक की कीमत 21 मिलियन डॉलर थी.

नासा से लूनर रॉक चुराने वाले शख्स का नाम रॉबर्ट थाड था. LA Times को दिये इंटरव्यू में रॉबर्ट ने बताया कि वह नासा में ही काम करने वाली टिफनी से प्यार करता था. प्यार में डूबे रॉबर्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते को और ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए एक आइडिया सूझा और वो था चांद पर रोमांस का. इसके लिए उसने एक प्लान बनाया.

प्यार के लिए चुराया था लूनर रॉक्स

रॉबर्ट ने नासा के लैब में रखे चांद से लाए गए चट्टान के एक टुकड़े को चुरा लिया. इस बारे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड टिफनी फाउलर को भी बताया था. दोनों ने मिलकर चांद के टुकड़े को चोरी करने का प्लान बनाया था.

बिस्तर में डाला चांद के टुकड़ों को फिर किया रोमांस

चांद का टुकड़ा चुराने के बाद रॉबर्ट उसे घर ले आया. चांद से लाए गए चट्टान को उसने अपने बिस्तर के अंदर छुपा लिया. फिर उसने फाउलर के साथ उसी बेड पर रोमांस किया. रॉबर्ट का कहना है कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता था. क्योंकि यह चांद पर रोमांस करने जैसा अहसास था.

ऐसे चुराया मिलियन डॉलर की चांद की चट्टान

People की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के पूर्व इंटर्न Thad Roberts और उसके साथियों ने मिलकर लूनर रॉक चुराने के लिए सिक्योरिटी कैमरा को दोबारा से डिजाइन किया. उनलोगों ने नियोप्रीन बॉडीसूट पहने और लैब तक एक्सेस के लिए ऑफिशियल बैज भी बनवा लिया.

इन सब चीजों की मदद से रॉबर्ट, फाउलर और उनके एक दोस्त ने मिलकर 17 पाउंड का लूनर रॉक चुराने में सफल रहे. यह घटना 2002 की है. रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड फाउलर खुद भी स्पेस एजेंसी में काम करती थी. FBI ने इस मामले को आर्थिक अपराध बताया. एजेंसी का कहना था कि यह पूरा काम पैसों के लिए किया गया. ये बेल्जियम के एक खरीदार के संपर्क में थे जो चट्टानों के करीब 1000 से 5000 डॉलर देने को तैयार था.

एफबीआई के अनुसार, जैसे ही खरीदार को इसके सोर्स को लेकर संदेह हुआ तो उसने एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया. जिसके बाद रॉबर्ट और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एफबीआई ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाया. रॉबर्ट ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था. रॉबर्ट को इस अपराध के लिए 8 साल की सजा हुई, लेकिन उसे दो साल पहले 2008 में भी रिहा कर दिया गया. इसी तरह फाउल को 150 घंटे सामुदायिक सेवा और 9000 डॉलर का जुर्माने की सजा हुई.

