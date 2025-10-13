नासा की फोटो और बिहार का वीडियो, माउंट एवरेस्ट के दो नजारे छा गए सोशल मीडिया पर

नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट की गई माउंट एवरेस्ट की एक मनमोहक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की गोद में बसी दिखाई दे रही है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से खींचा गया है. तस्वीर में नेपाल का बड़ा हिस्सा भी साफ नजर आ रहा है.

अंतरिक्ष से कैद हुआ हिमालय का अद्भुत दृश्य

डॉन पेटिट, जो नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा करते हुए... इस फोटो में माउंट एवरेस्ट और नेपाल का अधिकांश हिस्सा दिखाई दे रहा है.

उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई है, और लोग इस शानदार नजारे को देखकर दंग रह गए हैं. तस्वीर में सफेद बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, नीले आसमान की पृष्ठभूमि में किसी कलाकृति की तरह चमकती दिख रही हैं.

220 दिन के अंतरिक्ष मिशन के दौरान ली गई तस्वीर

यह तस्वीर डॉन पेटिट के हाल ही में पूरे हुए छह महीने लंबे विज्ञान मिशन के दौरान ली गई थी. इस मिशन में उन्होंने कुल 220 दिन अंतरिक्ष में बिताए. इसी दौरान उन्होंने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की कई तस्वीरें खींचीं, लेकिन माउंट एवरेस्ट का यह दृश्य लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा छू गया है.

Orbiting the Himalayas mountain range. Mount Everest is in this photo, with much of Nepal visible as well. pic.twitter.com/oXqyf9ah8m — Don Pettit (@astro_Pettit) October 11, 2025

बिहार से दिखा एवरेस्ट, फिर बढ़ा आकर्षण

दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीर ऐसे समय सामने आई है जब कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बिहार से माउंट एवरेस्ट दिखाई देने का दावा किया गया था. ऐसे वीडियो ने लोगों में नई उत्सुकता जगा दी थी, क्या वास्तव में इतनी दूर से एवरेस्ट देखा जा सकता है? अब नासा के इस फोटो ने उस आकर्षण को और बढ़ा दिया है.

View of the majestic Himalayas as seen from Jainagar, Madhubani, Bihar. pic.twitter.com/nEeor4khbR — Satyam Raj (@Satyamraj_in) October 7, 2025

सोशल मीडिया पर उमड़ा रोमांच

डॉन पेटिट की इस पोस्ट पर हजारों लाइक और कमेंट आ चुके हैं. यूजर्स इसे 'धरती का ताज' और प्रकृति का सबसे भव्य दृश्य' कह रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि अंतरिक्ष से इस तरह का दृश्य देखना 'मानव सभ्यता के लिए गर्व का क्षण' है.इस तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे धरती पर खड़े होकर देखें या अंतरिक्ष से, हिमालय और माउंट एवरेस्ट की भव्यता का कोई मुकाबला नहीं.

