scorecardresearch
 

Feedback

नासा की फोटो और बिहार का वीडियो, माउंट एवरेस्ट के दो नजारे छा गए सोशल मीडिया पर

सोशल मीडिया पर इन दिनों माउंट एवरेस्ट का नजारा खूब वायरल हो रहा है. एक ओर नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से ली गई शानदार तस्वीर शेयर की है, वहीं दूसरी ओर बिहार के मधुबनी से दिखाई देने वाले एवरेस्ट का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Advertisement
X
बिहार से माउंट एवरेस्ट दिखने का दावा (Photo: X/@DonPetit)
बिहार से माउंट एवरेस्ट दिखने का दावा (Photo: X/@DonPetit)

नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट  की गई माउंट एवरेस्ट की एक मनमोहक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की गोद में बसी दिखाई दे रही है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से खींचा गया है. तस्वीर में नेपाल का बड़ा हिस्सा भी साफ नजर आ रहा है.

अंतरिक्ष से कैद हुआ हिमालय का अद्भुत दृश्य

डॉन पेटिट, जो नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा करते हुए... इस फोटो में माउंट एवरेस्ट और नेपाल का अधिकांश हिस्सा दिखाई दे रहा है.
उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई है, और लोग इस शानदार नजारे को देखकर दंग रह गए हैं. तस्वीर में सफेद बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, नीले आसमान की पृष्ठभूमि में किसी कलाकृति की तरह चमकती दिख रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Lucid Dreaming वह सपना है जिसमें आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उसे अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं. (Photo: AI Geneated)
नींद में भी काम करती है ये महिला! सपनों में ऐसे सॉल्व करती है ऑफिस की प्रॉब्लम 
delhi-upsc-student-emotional-farewell-post-goes-viral
UPSC की तैयारी कर रहे युवक का दिल्ली छोड़ते वक्त इमोशनल नोट वायरल 
bihari-man-creative-jeans-trick-video-viral-ai-shocked-social-media
देखने में लगा AI का कमाल, पर था बिहारी टैलेंट, वीडियो ने उड़ाए सोशल मीडिया के होश 
सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रहा है, जिसमें दो बच्चे सड़क पर कचरा फेंकते दिख रहे हैं. ( Photo: Instagram/ @amina_finds)
रूसी टूरिस्ट ने बच्चों को कूड़ा फेंकते पकड़ा, बोली- 'जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, तुम कूड़े में ही रहोगे' 
patna-metro-girl-dance-video-viral
पटना मेट्रो बनी नया ‘रील स्पॉट’, वीडियो देखकर यूजर्स बोले – हद हो गई! 

220 दिन के अंतरिक्ष मिशन के दौरान ली गई तस्वीर

यह तस्वीर डॉन पेटिट के हाल ही में पूरे हुए छह महीने लंबे विज्ञान मिशन के दौरान ली गई थी. इस मिशन में उन्होंने कुल 220 दिन अंतरिक्ष में बिताए. इसी दौरान उन्होंने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की कई तस्वीरें खींचीं, लेकिन माउंट एवरेस्ट का यह दृश्य लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा छू गया है.

Advertisement

बिहार से दिखा एवरेस्ट, फिर बढ़ा आकर्षण

दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीर ऐसे समय सामने आई है जब कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बिहार से माउंट एवरेस्ट दिखाई देने का दावा किया गया था. ऐसे वीडियो ने लोगों में नई उत्सुकता जगा दी थी, क्या वास्तव में इतनी दूर से एवरेस्ट देखा जा सकता है? अब नासा के इस फोटो ने उस आकर्षण को और बढ़ा दिया है.

सोशल मीडिया पर उमड़ा रोमांच

डॉन पेटिट की इस पोस्ट पर हजारों लाइक और कमेंट आ चुके हैं. यूजर्स इसे 'धरती का ताज' और प्रकृति का सबसे भव्य दृश्य' कह रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि अंतरिक्ष से इस तरह का दृश्य देखना 'मानव सभ्यता के लिए गर्व का क्षण' है.इस तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे धरती पर खड़े होकर देखें या अंतरिक्ष से, हिमालय और माउंट एवरेस्ट की भव्यता का कोई मुकाबला नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement