'शादी में आया ये मेहमान कौन था...,' दूल्हा-दुल्हन 4 साल तक तलाशते रहे, ऐसे खुला राज

शादी का दिन किसी भी कपल के लिए सबसे खास होता है, लेकिन स्कॉटलैंड की 38 साल की मिशेल वाइली के लिए यह दिन थोड़ी उलझन भी छोड़ गया. नवंबर 2021 में हुई उनकी शादी की तस्वीरों में एक अनजान शख्स बार-बार नजर आ रहा था. कभी मंडप की गलियों में खड़ा, तो कभी ग्रुप फोटो के पीछे.

मिशेल और उनके पति जॉन ने अपने परिवार, दोस्तों से लेकर वेडिंग वेंडर्स तक से पूछ लिया, लेकिन किसी ने उस शख्स को नहीं पहचाना. यहां तक कि कई बार सोशल मीडिया पर भी खोजबीन की गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला. शादी में आया अनजान शख्स उनके लिए 4 साल तक रहस्य बना रहा.

ऐसे खुला राज

हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद आखिरकार उस शख्स की पहचान सामने आई. पता चला कि उसका नाम एंड्रयू हेलिमन है. एंड्रयू ने खुद पोस्ट पर जवाब देते हुए बताया कि वह दरअसल एक दूसरी शादी में शामिल होने आया था, लेकिन गलती से गलत वेन्यू पर पहुंच गया.

गलत होटल में पहुंचा मेहमान

एंड्रयू ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनकी पार्टनर को एक दूसरी शादी में 'ब्राइड्समैन' (मेल ब्राइड्समेड) बनने का न्योता मिला था. उसी शादी में एंड्रयू को प्लस-वन के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन उनकी पार्टनर ने उन्हें गलत होटल का नाम बता दिया और वे सीधे मिशेल की शादी में पहुंच गए.

देखें पोस्ट

दुल्हन को देखकर हुआ एहसास

एंड्रयू ने बताया कि उन्हें शुरू में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वे गलत शादी में हैं. उन्हें वहां मेहमान दिखे तो लगा सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मिशेल वाइली ने शादी के मंडप में एंट्री की, तभी उन्हें शक हुआ कि वे गलत जगह पर हैं.

सोशल मीडिया पर खूब हंसी-मजाक

जैसे ही यह राज़ सामने आया, मिशेल और उनके पति ने राहत की सांस ली और खूब हंसी भी आई. ऑनलाइन भी इस मजेदार गलती ने लोगों को खूब एंटरटेन किया. कई यूजर्स ने लिखा कि यह कि सबसे प्यारी शादी की मिस्ट्री. थी, जबकि कुछ ने एंड्रयू को 'किंग ऑफ वेडिंग क्रैशर्स' कहा.

