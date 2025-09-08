scorecardresearch
 

52 की उम्र में MBA, बेटे ने मास्क पहनकर पिता को दी सरप्राइज पार्टी, वीडियो वायरल

मुंबई के 52 वर्षीय शख्स के MBA पास करने पर बेटे ने अनोखी सरप्राइज पार्टी रखी. इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ वीडियो 3 लाख से ज्यादा बार देखा गया.

मुंबई के 52 साल के शख्स के MBA पास करने पर बेटे ने मास्क और रंग-बिरंगे नोट्स से सजी अनोखी पार्टी रखी. (Photo: Instagram/ maitreyasathe)
मुंबई के 52 साल के शख्स के MBA पास करने पर बेटे ने मास्क और रंग-बिरंगे नोट्स से सजी अनोखी पार्टी रखी. (Photo: Instagram/ maitreyasathe)

 

मुंबई के एक 52 साल के शख्स ने MBA की डिग्री हासिल की. इस खुशी में उनके बेटे ने खास सरप्राइज पार्टी रखी. पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब वह घर में घुसते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग उनके चेहरे वाले मास्क पहनकर खड़े होते हैं. दीवारों पर रंग-बिरंगे नोट्स लगे होते हैं. ये सब देखकर वह हैरान और खुश हो जाते हैं. परिवार और दोस्तों ने मिलकर उनकी इस सफलता का जश्न मनाया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर मैत्रेय साठे ने "ग्रेजुएट" कैप्शन के साथ शेयर किया है. अपलोड होते ही इसे 3 लाख 16 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही शख्स अपने घर में घुसता है, कमरे में मौजूद लोग उसके चेहरे वाले मास्क पहनकर उसका स्वागत करते हैं. दीवारों पर रंग-बिरंगे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं. यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और परिवार व दोस्त उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं. 

A post shared by Maitreya Sathe 「マイトレヤ サテェ」 (@maitreyasathe)

इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.  एक यूजर ने कहा, "आज इंटरनेट पर मैंने जो कुछ भी देखा है, यह सबसे अच्छी चीज है," जबकि एक अन्य ने कहा, उसके चेहरे की खुशी ही सब कुछ बयां कर रही है. एक यूजर ने कहा, "यह बहुत प्यारा है." जैसा कि दार्शनिक मोर्टिमर एडलर ने एक बार लिखा था, "सीखने का उद्देश्य विकास है, और हमारे शरीर के विपरीत, हमारा मन, हमारे जीवन जीने के साथ-साथ विकसित होता रहता है," और यह कहना सही होगा कि मैत्रेय साठे के पिता ने इसे सिद्ध कर दिया है.

