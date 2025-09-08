52 की उम्र में MBA, बेटे ने मास्क पहनकर पिता को दी सरप्राइज पार्टी, वीडियो वायरल

मुंबई के एक 52 साल के शख्स ने MBA की डिग्री हासिल की. इस खुशी में उनके बेटे ने खास सरप्राइज पार्टी रखी. पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब वह घर में घुसते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग उनके चेहरे वाले मास्क पहनकर खड़े होते हैं. दीवारों पर रंग-बिरंगे नोट्स लगे होते हैं. ये सब देखकर वह हैरान और खुश हो जाते हैं. परिवार और दोस्तों ने मिलकर उनकी इस सफलता का जश्न मनाया.
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर मैत्रेय साठे ने "ग्रेजुएट" कैप्शन के साथ शेयर किया है. अपलोड होते ही इसे 3 लाख 16 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही शख्स अपने घर में घुसता है, कमरे में मौजूद लोग उसके चेहरे वाले मास्क पहनकर उसका स्वागत करते हैं. दीवारों पर रंग-बिरंगे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं. यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और परिवार व दोस्त उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं.
इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "आज इंटरनेट पर मैंने जो कुछ भी देखा है, यह सबसे अच्छी चीज है," जबकि एक अन्य ने कहा, उसके चेहरे की खुशी ही सब कुछ बयां कर रही है. एक यूजर ने कहा, "यह बहुत प्यारा है." जैसा कि दार्शनिक मोर्टिमर एडलर ने एक बार लिखा था, "सीखने का उद्देश्य विकास है, और हमारे शरीर के विपरीत, हमारा मन, हमारे जीवन जीने के साथ-साथ विकसित होता रहता है," और यह कहना सही होगा कि मैत्रेय साठे के पिता ने इसे सिद्ध कर दिया है.