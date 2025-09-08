पहाड़ों में गुम हुई महिला, 19 साल से चल रही थी तलाश, एक सपने ने खोला उसकी गुमशुदगी का राज

अमेरिका की एक महिला की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है. कोलोराडो के पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए निकली यह महिला अचानक लापता हो गई थी. सालों तक उसकी खोज होती रही लेकिन नतीजा नहीं निकला. फिर एक सपने ने इस रहस्य को नया मोड़ दिया, और आखिरकार 19 साल बाद उसकी तलाश खत्म हुई.हालांकि नतीजा बेहद दर्दनाक रहा.

गुमशुदगी की शुरुआत

24 सितंबर 2005 को चार बच्चों की मां मिशेल वानेक अपने दोस्त एरिक सॉयर के साथ होली क्रॉस पर्वत पर चढ़ाई के लिए निकली थीं. रास्ता भटकने और ऊंचाई की बीमारी से जूझने के बाद मिशेल ने तय स्थान पर रुकने का फैसला किया. सॉयर शिखर तक गए लेकिन जब वापस लौटे तो मिशेल कहीं नहीं थीं. उनकी तलाश शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

सपने ने जगाई उम्मीद

सॉयर की सूचना पर रात में ही रेस्क्यू टीमें निकलीं. हेलिकॉप्टर, घोड़े, डॉग स्क्वॉड और 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए. यह कोलोराडो के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बना, लेकिन बर्फबारी शुरू होते ही मिशेल का कोई सुराग नहीं मिला.

करीब 19 साल तक मिशेल की कोई निशानी सामने नहीं आई. फिर 2023 की सर्दियों में, वेल माउंटेन रेस्क्यू टीम के सदस्य स्कॉट बीबी, जो शुरुआती खोज में शामिल थे, दावा किया कि मिशेल उन्हें सपने में दिखाई दीं. सपने में मिशेल ने कहा कि उनकी तलाश एक महिला टीम को करनी चाहिए.

महिला टीम बनी और मिला सबूत

बीबी के इस अनुभव को पहले तो लोगों ने अनदेखा किया, लेकिन मिशेल के पति बेन वानेक ने इस पर यकीन किया. इसके बाद रेस्क्यू की छह महिलाओं की एक टीम बनाई गई. सितंबर 2024 में, टीम की सदस्य एरिका जर्मन और उनके साथी जैक स्मिथ को चट्टानों के बीच लाल कपड़ा, नीली मिटन, स्की पोल और बैग मिला. साथ ही, उन्हें कुछ हड्डियां भी दिखाई दीं.

पहचान जिसने दिल तोड़ दिया

गुफा के मुहाने पर टीम को एक रीढ़ और गर्दन की हड्डी मिली, जिसके साथ लैवेंडर रंग का मणिकाओं वाला हार था. शेरिफ ने इसकी तस्वीर मिशेल के पति को भेजी. बेन ने तुरंत इसे पहचान लिया.यह वही हार था जो उन्होंने मिशेल को लास वेगास की छुट्टियों में गिफ्ट किया था.

बेन वानेक ने कहा कि यह अंत नहीं है, लेकिन अब हमें शांति मिल सकती है. मिशेल हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगी, पर अब इस अध्याय को बंद किया जा सकता है.

