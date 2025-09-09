scorecardresearch
 

Feedback

‘चाहे ऑफिस में जान चली जाए, लेकिन जॉब नहीं छोड़ेंगे’, शख्स ने बताया EMI में फंसे मिडिल क्लास का दर्द

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों में मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी की असली सच्चाई सामने आई है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग ईएमआई के जाल में फंसकर जिंदगी गुजारते हैं.

Advertisement
X
हर महीने बैंक को 60–70 हज़ार रुपये देने ही पड़ते हैं। (सांकेतिक तस्वीर- Pexels)
हर महीने बैंक को 60–70 हज़ार रुपये देने ही पड़ते हैं। (सांकेतिक तस्वीर- Pexels)

दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु की ऊंची-ऊंची इमारतों को देखकर लगता है कि यहां की जिंदगी बेहद शानदार होगी. एक अच्छी नौकरी, सोसाइटी का फ्लैट और बड़े शहरों में रहने का गर्व, सब कुछ सपनों जैसा दिखता है. लेकिन क्या सच में इन बिल्डिगों में रहने वालों की जिंदगी उतनी ही परफेक्ट होती है, जितनी बाहर से दिखाई देती है?

एक वायरल वीडियो ने इस भ्रम को तोड़ते हुए वो सच्चाई सामने रख दी है, जिसे मिडिल क्लास हर दिन जीता है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत के युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईएमआई के ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

सपनों की सोसाइटी, लेकिन बस नजरों तक

सम्बंधित ख़बरें

शुभम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर ऑफिस और पर्सनल लाइफ से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. ( Photo:Instagram/shubham.parmarvlogs)
सुबह जॉब, रात को रैपिडो, फिर घर का काम, गुड़गांव के युवक की थकाऊ दिनचर्या वायरल 
sunroof-accident-boy-injured-5-seconds-video-shocks-viewers
सनरूफ से 5 सेकेंड तक सिर बाहर निकालते ही हुआ हादसा, बच्चे का वीडियो देख दहल गए लोग 
भारतीय महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. Photo: Youtube/ @Police Release
अमेरिका में दुकान में चोरी करते पकड़ी गई गुजराती महिला, पुलिस पूछताछ में रो पड़ी, वीडियो वायरल 
navya-nair-fined-1lakh-for-carrying-jasmine-gajra-at-australia-airport
गजरे की वजह से एयरपोर्ट पर रोकी गईं एक्ट्रेस, ऑस्ट्रेलिया में लगा लाखों का जुर्माना 
woman-wakes-up-after-6-weeks-coma-says-she-heard-everything-around
अचानक सिरदर्द से कोमा में गई महिला, 6 हफ्ते बाद होश में आकर बताया हैरान करने वाला सच 

वीडियो में एक शख्स सोसाइटी के स्विमिंग पूल के पास खड़ा दिखाई देता है. पीछे गगनचुंबी इमारतें हैं. शांत आवाज में वह कहता है कि मैं बस कभी-कभी इस पूल को देखने आ जाता हूं, क्योंकि मेरे पास स्विम करने का एक मिनट भी नहीं है.

वह बताता है कि यहां रहने वाले ज्यादातर लोग भारी ईएमआई चुका रहे हैं, और सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी चमचमाती गाड़ियां भी ज़्यादातर लोन पर ही ली गई हैं.

Advertisement

'ऑफिस में जान चली जाए, लेकिन लोग नौकरी नहीं छोड़ेंगे'

शख्स आगे कहता है कि महंगी ईएमआई के बोझ तले लोग नौकरी छोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते. चाहे काम पसंद न हो, फिर भी हर महीने बैंक को 60–70 हज़ार रुपये देने का डर उन्हें मजबूर करता है. उसकी कड़वी बात और भी गहरी चुभती है कि चाहे ऑफिस में जान चली जाए, लेकिन लोग नौकरी नहीं छोड़ेंगे. वह बताता है कि सोसाइटी की जिम और पूल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं है. असल जिम्मेदारी उठाने वाले लोग तो बस ईएमआई चुकाने की दौड़ में उलझे रहते हैं.

इस वीडियो को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया.

delhi ncr

 

 

 

 

सबसे अमीर वही है जिसके ऊपर कर्ज न हो.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. एक यूजर ने लिखा कि महाभारत में कहा गया है.सबसे अमीर वही है जिसके ऊपर कर्ज न हो. दूसरे ने कमेंट किया कि बेहतर है जब तक कैश में घर न खरीद सको, तब तक किराए पर रहो.

वहीं एक और ने भावुक होकर लिखा कि ये मुद्दा अफॉर्ड करने का नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने और परिवार को वक्त देने का है. पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन वक्त और उम्र कभी वापस नहीं आएंगे.

Advertisement

वीडियो के अंत में शख्स कहता है कि यह कहानी सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की नहीं, बल्कि बेंगलुरु और बाकी बड़े शहरों में भी वही हाल है. भारत में सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि मिडिल क्लास हमेशा ईएमआई के जाल में फंसा रहे. प्रॉपर्टी के दाम जानबूझकर इतने ऊंचे रख दिए गए हैं कि बिना कर्ज लिए घर खरीदना नामुमकिन हो गया है. एक बार ईएमआई का चक्कर शुरू कर लो तो फिर जिंदगीभर कोल्हू का बैल बनकर बस किस्तें भरनी पड़ती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement