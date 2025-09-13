scorecardresearch
 

Feedback

Maruti 800 से निकली नई कार 'Maruti 400', मैकेनिक का कमाल देख दंग रह गए लोग

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें एक मैकेनिक ने पुरानी Maruti 800 को काट-छांटकर इतनी छोटी बना दी कि लोग उसे ‘Maruti 400’ कह रहे हैं.

Advertisement
X
Maruti 800 से आधी हुई कार, नया नाम मिला ‘Maruti 400, (Photo:Insta/@captan_sahab_404)
Maruti 800 से आधी हुई कार, नया नाम मिला ‘Maruti 400, (Photo:Insta/@captan_sahab_404)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो धूम मचा रहा है. इसमें एक कार मैकेनिक ने पुरानी Maruti 800 को काटकर उसका छोटा वर्जन तैयार कर दिया. वीडियो में यह भी लिखा है-मेरे छोटे दोस्त के लिए.नतीजा ये हुआ कि लोग इस कार को मजाक में ‘Maruti 400’ कहने लगे हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पूरी गाड़ी का आकार घटा दिया गया है. यह नजारा देखने में जहां लोगों को हैरान करता है, वहीं कुछ को बेहद मजेदार भी लगा. सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने इसे 'भारतीय जुगाड़ का कमाल' बताया, तो किसी ने मजाक करते हुए लिखा  कि इस Maruti 400 का रेट कितना होगा?

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद मैकेनिक के पास कोई एक्सिडेंटल Maruti 800 आई होगी, जिसका पिछला हिस्सा खराब हो गया था. ऐसे में उसने जुगाड़ से उसे नया रूप दे दिया.

सम्बंधित ख़बरें

इंदौर में एक पड़ोसी ने अपने कुत्ते का नाम ‘शर्माजी’ रखा, जिससे पड़ोसी वीरेंद्र और किरण शर्मा नाराज हो गए. ( Photo: AI Generated)
'शर्माजी' रखा अपने कुत्ते का नाम, पड़ोसी का मजाक उड़ाने के लिए की अजीब हरकत, मामला दर्ज 
man and train driver
ट्रेन एवरेज क्या देती है... लड़के ने चिल्लाकर लोको पायलट से पूछा, मिला ऐसा जवाब 
Indian woman in Dubai viral video
'भारत में 18 हजार में भी खुश थी,' मोटी सैलरी पर दुबई गई महिला ने क्यों कही ये बात 
bengaluru-bmtc-bus-driver-woman-passenger-slap-video-viral-debate
बस में महिला ने ड्राइवर को मारा थप्पड़, ड्राइवर ने भी किया पलटवार, वीडियो पर छिड़ी बहस 
women in sack race
अभी नहीं बने हैं इन चीजों में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स... चाहें तो आप बना सकते हैं!  

देखें वायरल वीडियो

वैसे छोटी कार बनाने का आइडिया नया नहीं है. दुनिया भर में कई ऑटोमोबाइल कंपनियां और कार प्रेमी मिनी वर्जन तैयार कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह इस मैकेनिक ने Maruti 800 को बदलकर नया अवतार दिया, उसने सबका ध्यान खींच लिया है.

Advertisement

रिएक्शन्स की भरमार
कुछ यूजर्स को यह जुगाड़ शानदार लगा और उन्होंने मैकेनिक की तारीफ की. वहीं कई लोगों ने इसे बेकार का प्रयोग बताया. एक शख्स ने लिखा कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यही परफेक्ट गाड़ी है, जबकि एक और ने मजाक किया कि नाम 400 क्यों रखा? इसे Maruti 200 होना चाहिए.

लोगों की मिली-जुली राय के बीच यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि यह आइडिया मैकेनिक की क्रिएटिविटी का नजारा तो दिखाता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि भारत में लोग पुराने वाहनों को लेकर किस तरह के प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement