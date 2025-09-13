Maruti 800 से निकली नई कार 'Maruti 400', मैकेनिक का कमाल देख दंग रह गए लोग

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो धूम मचा रहा है. इसमें एक कार मैकेनिक ने पुरानी Maruti 800 को काटकर उसका छोटा वर्जन तैयार कर दिया. वीडियो में यह भी लिखा है-मेरे छोटे दोस्त के लिए.नतीजा ये हुआ कि लोग इस कार को मजाक में ‘Maruti 400’ कहने लगे हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पूरी गाड़ी का आकार घटा दिया गया है. यह नजारा देखने में जहां लोगों को हैरान करता है, वहीं कुछ को बेहद मजेदार भी लगा. सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने इसे 'भारतीय जुगाड़ का कमाल' बताया, तो किसी ने मजाक करते हुए लिखा कि इस Maruti 400 का रेट कितना होगा?

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद मैकेनिक के पास कोई एक्सिडेंटल Maruti 800 आई होगी, जिसका पिछला हिस्सा खराब हो गया था. ऐसे में उसने जुगाड़ से उसे नया रूप दे दिया.

देखें वायरल वीडियो

वैसे छोटी कार बनाने का आइडिया नया नहीं है. दुनिया भर में कई ऑटोमोबाइल कंपनियां और कार प्रेमी मिनी वर्जन तैयार कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह इस मैकेनिक ने Maruti 800 को बदलकर नया अवतार दिया, उसने सबका ध्यान खींच लिया है.

रिएक्शन्स की भरमार

कुछ यूजर्स को यह जुगाड़ शानदार लगा और उन्होंने मैकेनिक की तारीफ की. वहीं कई लोगों ने इसे बेकार का प्रयोग बताया. एक शख्स ने लिखा कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यही परफेक्ट गाड़ी है, जबकि एक और ने मजाक किया कि नाम 400 क्यों रखा? इसे Maruti 200 होना चाहिए.

लोगों की मिली-जुली राय के बीच यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि यह आइडिया मैकेनिक की क्रिएटिविटी का नजारा तो दिखाता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि भारत में लोग पुराने वाहनों को लेकर किस तरह के प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते.

