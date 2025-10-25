‘भाई ने वॉशरूम को बेडरूम बना दिया,’ ट्रेन के टॉयलेट पर शख्स ने ऐसे किया सफर, वीडियो वायरल

भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेनों की भीड़ के वीडियो छा जाते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने सभी को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन के वॉशरूम को ही अपना ‘मेकशिफ्ट बेडरूम’ बना लेता है. वह वॉशरूम के अंदर बिछावन लगाकर आराम से लेटा नजर आता है. यह नज़ारा इतना अजीब और चौंकाने वाला है कि देखने वाले यकीन नहीं कर पा रहे कि कोई ट्रेन के वॉशरूम में ऐसे भी सफर कर सकता है.

ट्रेन के वॉशरूम में बिछाया बिस्तर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के वॉशरूम के अंदर अपने ट्रैवल एसेंशियल्स के साथ लेटा हुआ है. उसके पास एक बिछावन है, जो उसने बड़ी सावधानी से फोल्ड करके खिड़की से टिकाई हुई है. बाहर से वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को देखकर वह आराम से मुस्कुराता है, मानो यह उसका रोज का ठिकाना हो.

कंटेंट क्रिएटर ने ऐसे किया रिएक्ट

यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर विशाल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में विशाल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं, भाई ने तो वॉशरूम को बेडरूम बना दिया!इसके बाद वे मजाकिया लहजे में पूछते हैं कि ये पूरा घर का सामान है? जिस पर अंदर बैठा व्यक्ति बेफिक्र होकर जवाब देता है-हां. हालांकि ये वीडियो कब का है , ये साफ नहीं है.

देखें वायरल वीडियो

'ट्रेन वॉशरूम बना दिया बेडरूम'

यह वीडियो अब तक 6 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है और सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे मजेदार मान रहे हैं, जबकि कई ने सफाई और पब्लिक प्रॉपर्टी के दुरुपयोग पर चिंता जताई है. दूसरे ने कहा कि वाकई इसने तो वॉशरूम को बेडरूम बना दिया, यकीन नहीं होता.तीसरे ने लिखा कि इंडियन रेलवेज को वाकई देखना चाहिए कि यात्री ट्रेन में क्या कर रहे हैं.वहीं

कुछ लोगों ने जताई हमदर्दी

हालांकि कई यूजर्स ने उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति भी जताई. उनका कहना था कि लंबी यात्रा में सीट न मिलने पर उसने बस किसी तरह गुजारा किया होगा.एक यूजर ने लिखा कि शायद उसके पास सीट नहीं थी, इसलिए उसने यही तरीका अपनाया.



