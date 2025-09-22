scorecardresearch
 

Feedback

पूजा की थाली से नोट चुराने लगा शख्स, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और...CCTV फुटेज वायरल

सोशल मीडिया पर चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी पूजा की थाली से. सबसे हैरानी की बात यह रही कि सिक्योरिटी गार्ड ने चोरी को होते हुए देखा, लेकिन चुपचाप चोर को जाने दिया.

Advertisement
X
सुरक्षा गार्ड की चुप्पी पर लोगों का शक गहराता जा रहा है (Photo: Ghar Ke Kalesh/X)
सुरक्षा गार्ड की चुप्पी पर लोगों का शक गहराता जा रहा है (Photo: Ghar Ke Kalesh/X)

आजकल चोरी के मामले आए दिन सामने आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. मामला किसी बैंक या दुकान का नहीं, बल्कि एक सलून का है, जहां रिसेप्शन पर रखी पूजा की थाली से एक युवक चोरी करता हुआ CCTV कैमरे में कैद हो गया.

यह वीडियो X अकाउंट Ghar Ke Kalesh ने शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक धीरे-धीरे रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचता है. जैसे ही रिसेप्शनिस्ट किसी और से बातचीत में व्यस्त होती है, वह मौका पाकर थाली से नकदी उठाता है और उसे कपड़े में लपेटकर चुपचाप छिपा लेता है.कुछ सेकंड बाद वह अपने साथी के साथ बिना किसी शक के वहां से निकल जाता है.

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा गार्ड को लेकर हो रही है. वह पूरी घटना के दौरान पास ही खड़ा नजर आता है और चोरी को नोटिस भी करता है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने न तो रोकने की कोशिश की और न ही किसी को बताया. थोड़ी देर बाद वह चुपचाप गेट की ओर लौट गया.

सम्बंधित ख़बरें

फ्लिपकार्ट के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बिग बिलियन डेज सेल से पहले ऑफिस में गद्दे और तकिए पहुंचाए जा रहे हैं. ( Photo: Instagram/ @marketingwithsim)
"यहीं रहो, काम करो!" सेल से पहले फ्लिपकार्ट ऑफिस में पहुंचे गद्दे-तकिए, वीडियो वायरल 
UK wedding couple,
ब्रिटेन की अनोखी शादी, कपल ने वेडिंग में QR कोड लगाकर जुटाया हनीमून का खर्चा 
asia-cup-2025 93000-0-india-fans-hit-back-at-haris-rauf-gesture
IND-PAK मैच के बाद X पर लोग क्यों लिख रहे 93000-0? 
टॉक शो के वायरल वीडियो पर पाकिस्तान को खूब ट्रोल किया जा रहा है. (Photo: AP)
'मैच में लड़के फायरिंग कर दें तो...' पाकिस्तानी पेनलिस्ट की ये 'छिछोरी' बातचीत वायरल! 
elon musk and donald trump
ट्रंप संग बैठकर मस्क का पिरामिड हैंड जेस्चर वायरल, लोग बोले– क्या है इसका मतलब? 
Advertisement

देखें पूरा वीडियो

 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा किमुझे लगा गार्ड चोर को देख रहा है, लेकिन उसने जाने दिया.एक और यूजर ने तंज कसा कि अगर ये टैलेंट किसी अच्छे काम में लगता तो भारत कहीं और होता.कई लोगों ने इसे सिर्फ चोरी नहीं बल्कि भरोसे और आस्था के साथ धोखा बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि विश्वासघात है.”

वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय समाज की बड़ी समस्या से जोड़ा. उनका कहना है कि भारत में लोग पब्लिक स्पेस में लाइन और अनुशासन को नहीं समझते. जगह मिलते ही आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वह काउंटर हो या ट्रैफिक.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement