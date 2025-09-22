पूजा की थाली से नोट चुराने लगा शख्स, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और...CCTV फुटेज वायरल

आजकल चोरी के मामले आए दिन सामने आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. मामला किसी बैंक या दुकान का नहीं, बल्कि एक सलून का है, जहां रिसेप्शन पर रखी पूजा की थाली से एक युवक चोरी करता हुआ CCTV कैमरे में कैद हो गया.

यह वीडियो X अकाउंट Ghar Ke Kalesh ने शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक धीरे-धीरे रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचता है. जैसे ही रिसेप्शनिस्ट किसी और से बातचीत में व्यस्त होती है, वह मौका पाकर थाली से नकदी उठाता है और उसे कपड़े में लपेटकर चुपचाप छिपा लेता है.कुछ सेकंड बाद वह अपने साथी के साथ बिना किसी शक के वहां से निकल जाता है.

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा गार्ड को लेकर हो रही है. वह पूरी घटना के दौरान पास ही खड़ा नजर आता है और चोरी को नोटिस भी करता है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने न तो रोकने की कोशिश की और न ही किसी को बताया. थोड़ी देर बाद वह चुपचाप गेट की ओर लौट गया.

देखें पूरा वीडियो

Look at that T-shirt guy near counter 💀 pic.twitter.com/0yv32STho0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2025

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा किमुझे लगा गार्ड चोर को देख रहा है, लेकिन उसने जाने दिया.एक और यूजर ने तंज कसा कि अगर ये टैलेंट किसी अच्छे काम में लगता तो भारत कहीं और होता.कई लोगों ने इसे सिर्फ चोरी नहीं बल्कि भरोसे और आस्था के साथ धोखा बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि विश्वासघात है.”

वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय समाज की बड़ी समस्या से जोड़ा. उनका कहना है कि भारत में लोग पब्लिक स्पेस में लाइन और अनुशासन को नहीं समझते. जगह मिलते ही आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वह काउंटर हो या ट्रैफिक.

