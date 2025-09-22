हेयर सैलून में पूजा की थाली से शख्स ने चुराए पैसे, वीडियो हुआ वायरल

एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्टोर/हेयर सैलून में चोरी होती दिख रही है. फुटेज में दो लोग रिसेप्शन डेस्क पर कर्मचारी को बातों में उलझाकर ध्यान भटकाते हैं. इस बीच एक व्यक्ति पूजा की थाली से रुपये चुराकर छुपा लेता है. सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कुछ कदम पीछे खड़े हैं और चोरी से बेखबर हैं. दोनों चोर वीडियो के अंत में सैलून से बाहर निकल जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

सीसीटीवी में चोरी का चौंकाने वाला फुटेज

वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आई. कुछ लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, तो कुछ चोरों की चालाकी का मजाक कर रहे हैं. कई ने गार्ड और रिसेप्शनिस्ट की सतर्कता की कमी पर सवाल उठाया. कुछ ने लिखा कि ऐसे गार्ड का मतलब क्या, जो सामने हो रही चोरी भी नहीं देख सके. वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि स्टोर/सैलून में सुरक्षा और ध्यान की कमी के कारण चोरी आसानी से हो सकती है.

Look at that T-shirt guy near counter 💀 pic.twitter.com/0yv32STho0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2025

सुरक्षा गार्ड और स्टाफ बेखबर

इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है और इस पर बहस छिड़ गई है. कई यूज़र्स ने गुस्सा जाहिर किया, तो कुछ ने चोरों के हुनर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की. एक यूजर ने लिखा, "अगर उन्होंने इस प्रतिभा का उपयोग कुछ अच्छे उद्देश्यों के लिए किया होता, तो भारत आज बेहतर स्थिति में होता. " दूसरे ने मजाक में कहा, “मंदिर के पैसे चुरा रहा है, इसकी फील्डिंग लगाने वाली है अब. ”एक तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "वाह! अच्छा हुआ कि सीसीटीवी का आविष्कार हो गया. अगर ऐसा न होता, तो वह आईफोन की कतार में खड़े किसी आम आदमी से भी ज्यादा कमा लेता.

गार्ड और स्टाफ की सतर्कता की कमी पर भी सवाल

एक यूजर ने गार्ड और स्टाफ की सतर्कता की कमी पर भी सवाल उठाया. उन्होंने लिखा, "ऐसे गार्ड का क्या मतलब है जिसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है?"एक अन्य ने टिप्पणी की, "पैसे साफ करने का यह कितना शानदार काम है, इस आदमी में बहुत प्रतिभा है, यहां तक कि पीछे खड़ा गार्ड भी इसे नहीं देख सका." "लड़का जरा भी होशियार नहीं है; वो तो बेवकूफ़ है... दरअसल, उसके हाव-भाव देखकर लगता है कि कोई भी सतर्क व्यक्ति उसे पीछे से पकड़कर जोरदार दो थप्पड़ जड़ देगा. रिसेप्शन पर बैठी लड़की और पीछे खड़ा गार्ड, दोनों ही सतर्क नहीं हैं. आजकल लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते. ज्यादातर टियर 2/3 निजी बिजनेस मेस का यही हाल है। नौकरी के नाम पर, ये बस खानापूर्ति कर रहे हैं," एक और ने लिखा।



