scorecardresearch
 

Feedback

हेयर सैलून में पूजा की थाली से शख्स ने चुराए पैसे, वीडियो हुआ वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा गार्ड उन लोगों से कुछ कदम पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है और उसे अपने सामने हो रही चोरी का पता नहीं है. 

Advertisement
X
वीडियो में दिख रहा है कि स्टोर के रिसेप्शन पर दो लोग काम कर रहे स्टाफ को ध्यान भटकाते हैं, और बीच में से एक व्यक्ति पूजा की थाली से नकदी चुरा लेता है. ( Photo: X (Twitter /@Ghar Ke Kalesh) 
वीडियो में दिख रहा है कि स्टोर के रिसेप्शन पर दो लोग काम कर रहे स्टाफ को ध्यान भटकाते हैं, और बीच में से एक व्यक्ति पूजा की थाली से नकदी चुरा लेता है. ( Photo: X (Twitter /@Ghar Ke Kalesh) 

एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्टोर/हेयर सैलून में चोरी होती दिख रही है. फुटेज में दो लोग रिसेप्शन डेस्क पर कर्मचारी को बातों में उलझाकर ध्यान भटकाते हैं. इस बीच एक व्यक्ति पूजा की थाली से रुपये चुराकर छुपा लेता है. सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कुछ कदम पीछे खड़े हैं और चोरी से बेखबर हैं. दोनों चोर वीडियो के अंत में सैलून से बाहर निकल जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. 

सीसीटीवी में चोरी का चौंकाने वाला फुटेज
वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आई. कुछ लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, तो कुछ चोरों की चालाकी का मजाक कर रहे हैं. कई ने गार्ड और रिसेप्शनिस्ट की सतर्कता की कमी पर सवाल उठाया.  कुछ ने लिखा कि ऐसे गार्ड का मतलब क्या, जो सामने हो रही चोरी भी नहीं देख सके. वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि स्टोर/सैलून में सुरक्षा और ध्यान की कमी के कारण चोरी आसानी से हो सकती है.

सुरक्षा गार्ड और स्टाफ बेखबर
इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है और इस पर बहस छिड़ गई है. कई यूज़र्स ने गुस्सा जाहिर किया, तो कुछ ने चोरों के हुनर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की.  एक यूजर ने लिखा, "अगर उन्होंने इस प्रतिभा का उपयोग कुछ अच्छे उद्देश्यों के लिए किया होता, तो भारत आज बेहतर स्थिति में होता. " दूसरे ने मजाक में कहा, “मंदिर के पैसे चुरा रहा है, इसकी फील्डिंग लगाने वाली है अब. ”एक तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "वाह! अच्छा हुआ कि सीसीटीवी का आविष्कार हो गया. अगर ऐसा न होता, तो वह आईफोन की कतार में खड़े किसी आम आदमी से भी ज्यादा कमा लेता. 

Advertisement

गार्ड और स्टाफ की सतर्कता की कमी पर भी सवाल
एक यूजर ने गार्ड और स्टाफ की सतर्कता की कमी पर भी सवाल उठाया. उन्होंने लिखा, "ऐसे गार्ड का क्या मतलब है जिसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है?"एक अन्य ने टिप्पणी की, "पैसे साफ करने का यह कितना शानदार काम है, इस आदमी में बहुत प्रतिभा है, यहां तक कि पीछे खड़ा गार्ड भी इसे नहीं देख सका." "लड़का जरा भी होशियार नहीं है; वो तो बेवकूफ़ है... दरअसल, उसके हाव-भाव देखकर लगता है कि कोई भी सतर्क व्यक्ति उसे पीछे से पकड़कर जोरदार दो थप्पड़ जड़ देगा. रिसेप्शन पर बैठी लड़की और पीछे खड़ा गार्ड, दोनों ही सतर्क नहीं हैं. आजकल लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते. ज्यादातर टियर 2/3 निजी बिजनेस मेस का यही हाल है। नौकरी के नाम पर, ये बस खानापूर्ति कर रहे हैं," एक और ने लिखा।
 

सम्बंधित ख़बरें

ब्रिटेन की 18 साल की ग्रेसी बटलर को पैरों में दर्द के कारण डॉक्टर उनका गलत इलाज कर रहे थे, बाद में बायोप्सी के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है. ( Photo: AI Generated)
पैरों के दर्द का इलाज करा रही थी महिला, एक्स-रे में आया चौंकाने वाला सच, रिपोर्ट देखकर चौंके डॉक्टर 
china-businesswoman-spends-millions-for-juniors-divorce-love-affair
चीन की बिजनेसवुमन की सनक, अफेयर के लिए दिए करोड़ों, रिश्ता टूटा तो मांगे पैसे 
Rajasthan Bhavai dance
राजस्थान का भवाई डांस हुआ वायरल, महिला ने सिर पर घड़े रखकर थाली पर दिखाया कमाल 
sick employee
'हर सुबह घबराहट के साथ उठता हूं', H-1B वीजा नियमों पर इंजीनियर का दर्द 
American woman India hospital experience
भारत के अस्पताल का अनुभव शेयर कर वायरल हुई अमेरिकी महिला, US से की तुलना 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement