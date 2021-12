उड़ती पतंग संग 30 फीट ऊपर हवा में लटका रहा शख्स! हैरान करने वाला VIDEO वायरल

श्रीलंका के जाफना से एक होश उड़ा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स पतंग उड़ाते-उड़ाते अचानक से आसमान में पहुंच गया. इसके बाद काफी देर तक वह डोर के सहारे हवा में ही झूलता रहा.

'श्रीलंका ट्वीट' के अकाउंट पर इस घटना का पूरा वीडियो शेयर किया गया है. बताया जा रहा है कि जब यह घटना घटी उस समय वहां पतंगबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी. इसी दौरान यह हादसा हो गया. एक शख्स अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ एक बड़ी सी पतंग की रस्सी को पकड़कर उछालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वह हवा में 40 फीट ऊपर पहुंच गया.

शख्स को हवा में झूलता देख उसके सभी साथी हैरान रह गए. दरअसल, वो पतंग इतनी भारी थी कि हवा के साथ वह शख्स को भी अपने साथ उड़ा ले गई. शख्स काफी देर तक हवा में ही लटका रहा. इसी बीच उसके साथी उसे रस्सी छोड़ने के लिए कहने लगे. ताकि वह और ऊपर ना चले जाए. फिर जैसे ही पतंग थोड़ी नीचे आई, शख्स ने रस्सी छोड़ दी और जमीन पर आकर गिर गया.

Dramatic video shows a youth swept into the air with a kite in Jaffna area.

The youth was reportedly suffered minor injuries.pic.twitter.com/W0NKrYnTe6 #Kiteman #Kite #LKA #Jaffna #SriLanka