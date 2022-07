एयरपोर्ट पर बैग के साथ खुद भी 'स्क्रीनिंग मशीन' में घुस गया शख्स! VIDEO

एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आदि जगहों पर सामान की चेकिंग के लिए रखी 'लगेज स्क्रीनिंग मशीन' आपने जरूर देखी होगी. ये मशीन आपके बैग/सूटकेस के अंदर रखे सामान की जांच करती है. लेकिन एक शख्स ने इस 'स्क्रीनिंग मशीन' के साथ कुछ ऐसा काम किया कि लोग हैरान रह गए.

दरअसल, शख्स एयरपोर्ट पर लगे लगेज स्क्रीनिंग मशीन (Luggage Scanning Machine) में सामान के साथ खुद घुस गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे हैं.

लगेज स्क्रीनिंग मशीन में घुस गया शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एयरपोर्ट पर एक शख्स सामान के साथ खुद लगेज स्क्रीनिंग मशीन में घुस गया. एक तरफ से घुसने के बाद वो दूसरी तरफ निकल जाता है. ये देखकर सिक्योरिटी वाले चौंक जाते हैं.

His first time at an airport 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/eVXzMBdAxD