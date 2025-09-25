कौन हैं राष्ट्रपति के साथ हमेशा दिखने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, सोशल मीडिया पर हैं वायरल

सोशल मीडिया द्रौपदी मुर्मू और उनके सहायक एडीसी मेजर ऋषभ सिंह संब्याल के छोटे-छोटे क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और उनके प्रशंसक न सिर्फ़ उनके लुक्स की, बल्कि उनके सज्जन व्यवहार की भी सराहना कर रहे हैं. एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक कार्यक्रम के दौरान बस एक ड्राई फ्रूट उठाते हैं और लगभग बच्चों जैसे अंदाज़ में मुस्कुराते हैं. उनकी मुस्कान वाली इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि मेजर ऋषभ सिंह संब्याल कौन हैं.

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल कौन हैं?

संब्याल पहली बार 2021 में तब सुर्खियों में आए जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड की उस टुकड़ी का नेतृत्व किया जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने "सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी" से सम्मानित किया. उनकी सटीकता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की सराहना की गई. अब वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी हैं.

राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत, संब्याल भारतीय सेना के किसी भी अधिकारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक हैं. एडीसी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति, राज्यपालों या सैन्य कर्मियों जैसे व्यक्तियों का निजी सहायक होता है. इसके अलावा, इस पद के लिए उत्कृष्ट कौशल, प्रोटोकॉल के प्रति संवेदनशीलता और तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है.

एक एडीसी वरिष्ठ अधिकारी के कार्यक्रम का प्रबंधन करता है यात्रा और आधिकारिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए. सम्ब्याल की भूमिका उन्हें आधिकारिक समारोहों में लोगों की नज़रों में रखती है, जिससे उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. राजकीय समारोहों में सुरक्षा ड्यूटी पर रहने से लेकर राष्ट्रपति की मदद करने तक उनका शांत स्वभाव लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इंस्ट्राग्राम पर उनका फैन पेज भी बना हुआ है, जिसे 45 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

